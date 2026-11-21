Ένα από τα πιο ασυνήθιστα αυτογκόλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου, από τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο. Ο ποδοσφαιριστής των «Δράκων» έθεσε μία «γερή» υποψηφιότητα για το αυτογκόλ του αιώνα, καθώς η ενέργειά του προκάλεσε την ισοφάριση στον αγώνα Κυπέλλου Πορτογαλίας εναντίον της Παρέδες. Παρόλα αυτά, η ομάδα του κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του θεσμού.

Ο αγώνας του κυπέλλου και η εξέλιξή του

Η Πόρτο φιλοξένησε την Παρέδες, μία ομάδα που αγωνίζεται στην 3η Κατηγορία, στο πλαίσιο των αγώνων του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Οι «Δράκοι» ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση και κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 40ό λεπτό της αναμέτρησης, ο Φοφανά ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της Πόρτο.

Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα πήρε μια απρόσμενη τροπή, καθώς οι γηπεδούχοι είδαν έναν δικό τους ποδοσφαιριστή να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Αυτή η ισοφάριση οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση και εν τέλει στη διαδικασία των πέναλτι, δημιουργώντας αγωνία για την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η στιγμή του περίεργου αυτογκόλ

Η φάση που οδήγησε στο αυτογκόλ εκτυλίχθηκε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ποδοσφαιριστής της Παρέδες, Σαντάνα, εισήλθε στην περιοχή της Πόρτο και επιχείρησε ένα πλασέ προς την εστία. Ο τερματοφύλακας των «Δράκων», Ράμος, αντέδρασε και απέκρουσε την μπάλα, αποσοβώντας αρχικά τον κίνδυνο.

Ωστόσο, η μπάλα κατευθύνθηκε προς τον Φρανσίσκο Μόουρα. Ο ποδοσφαιριστής της Πόρτο, χωρίς να έχει κάποιον αντίπαλο δίπλα του που να τον πιέζει άμεσα, πλάσαρε ουσιαστικά την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώθηκε το 1-1, προκαλώντας έκπληξη σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η αντίδραση του ποδοσφαιριστή και των συμπαικτών

Αμέσως μετά την άτυχη στιγμή του αυτογκόλ, ο Φρανσίσκο Μόουρα αντέδρασε έντονα. Έκρυψε το πρόσωπό του, εμφανώς επηρεασμένος από ντροπή για το λάθος του. Η κίνησή του αυτή ήταν ενδεικτική της συναισθηματικής του κατάστασης μετά την απρόσμενη ενέργεια που οδήγησε στην ισοφάριση του αγώνα.

Οι συμπαίκτες του, αντιλαμβανόμενοι την ψυχολογική του κατάσταση, έσπευσαν να τον παρηγορήσουν. Η άμεση αντίδραση της ομάδας να στηρίξει τον Μόουρα υπογράμμισε το πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης που επικρατούσε, προσπαθώντας να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει την άτυχη στιγμή.

Η πρόκριση της Πόρτο παρά την ισοφάριση

Παρά την «γκάφα» του Φρανσίσκο Μόουρα, η οποία οδήγησε στην ισοφάριση του αγώνα σε 1-1, αυτή η στιγμή δεν αποδείχθηκε κοστοβόρα για την Πόρτο. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι «Δράκοι» έδειξαν ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι.

Με αυτή τη νίκη, η Πόρτο εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, οι «Δράκοι» προχώρησαν στους «16» του θεσμού, συνεχίζοντας την πορεία τους στη διοργάνωση παρά την ιδιαίτερη στιγμή που σημάδεψε την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta