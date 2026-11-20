Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης για τη «Λάμψη»: Μας έδωσε πολλά, αλλά δεν ήταν η μόνη ζωή μας

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη θρυλική σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, καθώς και στην τεράστια επιτυχία που σημείωσε το σίριαλ για πολλά χρόνια. Ο ηθοποιός επισήμανε ότι πολλοί άνθρωποι ακόμα και σήμερα τον θυμούνται με το όνομα του ρόλου του και όχι με το πραγματικό του όνομα, αγνοώντας την ευρύτερη πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.

Η ευρεία αποδοχή και η ταύτιση με τους ρόλους

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης χαρακτήρισε τη «Λάμψη» ως ένα «πάρα πολύ ωραίο κομμάτι» της ζωής του, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια προβολής της σειράς. Τόνισε ότι η σειρά έφερε μια ευρεία αποδοχή από το κοινό, μια αναγνώριση που παλαιότερα είχε επιτευχθεί από τον κινηματογράφο.

Αυτή η μεγάλη επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα το κοινό να ταυτίζει τους πρωταγωνιστές με τους ρόλους που υποδύονταν. Ο ίδιος εξήγησε ότι πολλά και αξιόλογα πράγματα που έκαναν οι ηθοποιοί στην καριέρα τους, έμειναν στη σκιά της «Λάμψης», καθώς η σειρά αποτελούσε θέμα συζήτησης για όλους.

Η συμβουλή του Γιάννη Δαλιανίδη

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης θυμήθηκε μια σημαντική συμβουλή που του είχε δώσει ο Γιάννης Δαλιανίδης. «Όταν μάθουν να σε φωνάζουν με το πραγματικό σου όνομα, τότε έχεις κάνει επιτυχία», του είχε πει ο Δαλιανίδης, λόγια που ο Θεοδωρίδης θεωρεί απόλυτα εύστοχα.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι το πιο σημαντικό για κάθε καλλιτέχνη, άντρα ή γυναίκα, είναι να περάσει στο μυαλό του κόσμου ως ο ίδιος ο καλλιτέχνης, για παράδειγμα, ως ο «Τζώνυ ο καλλιτέχνης» και όχι ως ο «Στράτος της “Λάμψης”». Παραδέχτηκε ότι η σειρά «έδωσε πολλά πράγματα», αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν ήταν μόνο η “Λάμψη” η ζωή μας. Ήταν και η “Λάμψη”».

Πέρα από τον ρόλο του «Στράτου»

Για να ενισχύσει την άποψή του, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης έφερε ως παράδειγμα τη Λουκία Παπαδάκη, μια συνάδελφό του από τη «Λάμψη». Όπως ανέφερε, η Λουκία Παπαδάκη έχει κάνει «πολύ σπουδαία πράγματα», έχοντας σπουδάσει θεατρολογία και έχοντας υποδυθεί πολλούς και μεγάλους ρόλους στην καριέρα της.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η «Λάμψη» ήταν αυτή που της έδωσε την απαραίτητη ώθηση για να γίνει ευρέως γνωστή, να «μπει στα σπίτια όλου του κόσμου» και να τη μάθουν «η γιαγιά, ο παππούς, η θεία». Αυτό δείχνει την ισχυρή επίδραση της σειράς στην αναγνωρισιμότητα των ηθοποιών της.

Άλλες σημαντικές καλλιτεχνικές διαδρομές

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης τόνισε ότι, πέρα από τη «Λάμψη», έχει κάνει και άλλα πράγματα που ο ίδιος θεωρεί εξίσου, ίσως και περισσότερο, σημαντικά, τα οποία όμως δεν είναι ευρέως γνωστά στο κοινό. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την εννιάχρονη ενασχόλησή του με το παιδικό θέατρο.

Περιέγραψε το παιδικό θέατρο ως ένα «πολύ δύσκολο είδος», καθώς απαιτείται η ικανότητα να καταφέρει κανείς να ησυχάσουν τα παιδάκια και να τον ακούσουν. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι έχει συμμετάσχει σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ του εξωτερικού, γεγονός που επίσης δεν είναι ευρέως γνωστό.

Με πληροφορίες από: Topontiki