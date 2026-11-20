Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 22:00, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Η οδηγός του ΙΧ, μια 80χρονη γυναίκα, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της σφοδρής σύγκρουσης.

Το χρονικό του ατυχήματος στη λεωφόρο Αιαντείου

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συγκλόνισε τη Σαλαμίνα εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026. Η ώρα ήταν λίγο πριν από τις 22:00, όταν τα δύο οχήματα ενεπλάκησαν στη Λεωφόρο Αιαντείου, έναν από τους κεντρικούς οδικούς άξονες του νησιού.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 80χρονη γυναίκα, και μία μοτοσικλέτα. Στη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις συνέπειες της ισχυρής σύγκρουσης που ακολούθησε.

Η απόπειρα αναστροφής οδήγησε σε σφοδρή σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από τις αρμόδιες αρχές, η 80χρονη οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να πραγματοποιήσει έναν ελιγμό αναστροφής. Ο σκοπός αυτής της κίνησης ήταν να αλλάξει κατεύθυνση, προκειμένου να εισέλθει σε ένα πρατήριο καυσίμων που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού της αναστροφής, το αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκε ξαφνικά στην πορεία της διερχόμενης μοτοσικλέτας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μια αναπόφευκτη και σφοδρή σύγκρουση, με τη δύναμη του χτυπήματος να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, όπως περιγράφεται.

Οι δραματικές στιγμές και οι σοβαροί τραυματισμοί

Οι συνέπειες της σύγκρουσης ήταν άμεσες και δραματικές για τους δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας. Από την ισχύ του χτυπήματος, ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ένα γεγονός που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο δεύτερος επιβάτης της μοτοσικλέτας εκσφενδονίστηκε με δύναμη στο οδόστρωμα, σε κάποια απόσταση από τα συγκρουόμενα οχήματα. Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σοβαρές σωματικές βλάβες.

Αμέσως μετά το ατύχημα, οι τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους σοβαρούς τραυματισμούς τους.

Η διερεύνηση των συνθηκών και το βιντεοληπτικό υλικό

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές της Σαλαμίνας έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Στόχος της έρευνας είναι η πλήρης διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή τη σφοδρή σύγκρουση και τον σοβαρό τραυματισμό των δύο ατόμων.

Στην προσπάθεια αυτή, αναμένεται να αξιοποιηθεί και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει τη στιγμή του τροχαίου. Το βίντεο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές του ατυχήματος και μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την πορεία της διερεύνησης, βοηθώντας στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit