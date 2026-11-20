Η Μαρία Αντουλινάκη, γνωστή ηθοποιός, παραχώρησε συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή την παράσταση «Χήνες» του Θεάτρου ΠΛΥΦΑ, στην οποία πρωταγωνιστεί, η Αντουλινάκη μίλησε για τον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας της, τη μάχη της με την κατάθλιψη και τις στιγμές που σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της.

Οι απώλειες και οι προσωπικές δοκιμασίες

Η ηθοποιός περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, τονίζοντας πως όλα ήρθαν μαζεμένα στη ζωή της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έπρεπε να αντιμετωπίσει τον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας της», ένα γεγονός που την σόκαρε βαθιά και της στοίχισε πολύ. Αυτή η απώλεια ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την ίδια, καθώς ήταν κάτι που δεν περίμενε.

Παράλληλα με τον θάνατο της μητέρας της, η Μαρία Αντουλινάκη αποκάλυψε ότι η μικρότερη αδερφή της κινδύνευσε σοβαρά, με αποτέλεσμα να ρίξει όλο της το «focus» εκεί. Η ίδια δήλωσε πως άντεξε όλες αυτές τις δοκιμασίες, εκφράζοντας την έκπληξή της για την αντοχή της. «Αν μου το έλεγες πριν από έναν χρόνο, θα σου έλεγα ότι αποκλείεται να τα βγάλω πέρα εγώ με αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Η μάχη με την κατάθλιψη και οι σκέψεις αυτοχειρίας

Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της στη μάχη της με την κατάθλιψη. Η ηθοποιός εξήγησε ότι έχει φτάσει στο σημείο να σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή της, μια σκέψη που την οδήγησε πολύ κοντά στην απόπειρα. «Την πρώτη φορά υπήρχαν κάποια γεγονότα που με ώθησαν, έφτασα πολύ κοντά στην απόπειρα», τόνισε.

Η Μαρία Αντουλινάκη περιέγραψε την αίσθηση της απόγνωσης, όταν μια απλή κατάσταση φαντάζει ανυπέρβλητη. «Όταν έρχεται μία κατάσταση πάρα πολύ απλή και δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, δεν βρίσκεις καμία διέξοδο και λύση και λες “δεν υποφέρεται η ζωή αυτή”», ανέφερε. Η ίδια έχει πλέον αποφασίσει ότι θα ζει με την κατάθλιψη, δηλώνοντας πιο ήρεμη με τον εαυτό της.

Η αποδοχή και η θεραπεία

Μετά από χρόνια θεραπείας, η ηθοποιός έχει φτάσει σε ένα σημείο αποδοχής της κατάστασής της. «Μετά από χρόνια θεραπείας, κατάλαβα ότι θα ζω με τη μελαγχολία», είπε. Αυτή η διαδρομή την οδήγησε στο να μην μισεί πια τον εαυτό της, καθώς, όπως εξήγησε, «αν θες να βάλεις τέλος στη ζωή σου, σημαίνει ότι σε μισείς».

Η Αντουλινάκη μίλησε για τα «σκοτάδια» που όλοι αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, τα οποία έρχονται και φεύγουν. Η ίδια δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια φάση όπου αυτά τα σκοτάδια μόλις έχουν φύγει, αφήνοντας πίσω της μια περίοδο έντονων δυσκολιών και ψυχολογικής πίεσης.

Η επιθυμία για υιοθεσία και οι οικονομικές προκλήσεις

Στη συνέντευξή της, η Μαρία Αντουλινάκη αποκάλυψε και μια προσωπική της επιθυμία που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει. Είχε σκεφτεί κάποια στιγμή να υιοθετήσει παιδί, ένα όνειρο που θα ήθελε πολύ να δει να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν.

Οι λόγοι που την απέτρεψαν από την υιοθεσία ήταν διπλοί: η έλλειψη ενός πλαισίου οικογένειας, δηλαδή η απουσία ενός πατέρα ή «οτιδήποτε τέλος πάντων», και η οικονομική της κατάσταση. «Δεν είχα και την οικονομική άνεση να το κάνω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα το ήθελα πολύ. Είναι όμως και το οικονομικό ένα ζόρι», δήλωσε η ηθοποιός, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και σε αυτόν τον τομέα της ζωής της.

Με πληροφορίες από: Topontiki