Ο 19χρονος κράτησε τη σορό της Αραμάτα για μία εβδομάδα στον Άγιο Παντελεήμονα – Το αποτύπωμα στη βαλίτσα τον «έκαψε»

Στην αντίστροφη μέτρηση για την έκδοσή του στην Ελλάδα βρίσκεται ένας 19χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος συνελήφθη στη Γαλλία την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της άτυχης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η σύλληψη του νεαρού άνδρα ήρθε μετά από συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών και γαλλικών αρχών, ενώ οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την υπόθεση προκαλούν σοκ.

Η σύλληψη και η διαδρομή του δράστη

Ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε μια κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο, αφού οι ελληνικές αρχές είχαν καταφέρει να εντοπίσουν το κινητό του τηλέφωνο. Τα σχετικά στοιχεία διαβιβάστηκαν άμεσα στις γαλλικές αρχές, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση και σύλληψή του.

Από την πρώτη στιγμή, είχε γίνει γνωστό ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε ταξιδέψει αρχικά προς την Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία. Η φυγή του πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την εύρεση της σορού της Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα, μια κίνηση που τον έθεσε από νωρίς στο κάδρο των υπόπτων για τη στυγερή δολοφονία.

Το χρονικό της δολοφονίας και η απόκρυψη της σορού

Οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση σκιαγραφούν ένα ανατριχιαστικό χρονικό. Ο 19χρονος φέρεται να συναντήθηκε με την 24χρονη Αραμάτα στις 29 Οκτωβρίου. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μία ημέρα αφότου η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει από τη Φολέγανδρο.

Αφού την παρέλαβε από την περιοχή της Λιοσίων, ο 19χρονος την οδήγησε στο κοινόβιο όπου διέμενε. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, την σκότωσε και στη συνέχεια κράτησε τη σορό της για μία ολόκληρη εβδομάδα μέσα στο δωμάτιο του.

Η δυσοσμία και η απόπειρα απόρριψης

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, ο συγκάτοικος του 19χρονου άρχισε να κάνει παράπονα για μια έντονη δυσοσμία που επικρατούσε στο κοινόβιο. Αυτό οδήγησε τον φερόμενο δράστη να μαζέψει τη σορό της Αραμάτα και να προχωρήσει σε ενδελεχή καθαρισμό ολόκληρου του κοινοβίου, σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος.

Στις 5 Νοεμβρίου, ο 19χρονος μετέφερε τη σορό, η οποία βρισκόταν μέσα σε μια βαλίτσα, και την άφησε στη μέση του πεζοδρομίου. Η ελπίδα του ήταν πως το απορριμματοφόρο θα θεωρούσε τη βαλίτσα ως απλό σκουπίδι και θα την απομάκρυνε. Ωστόσο, τα σχέδιά του ανατράπηκαν όταν ένας περαστικός αντιλήφθηκε ένα ανθρώπινο χέρι να εξέχει από τη βαλίτσα. Ήταν το χέρι της άτυχης Αραμάτα, την οποία αναζητούσαν για ημέρες οι φίλοι και η οικογένειά της.

Οι έρευνες των αρχών και τα στοιχεία που «έκαψαν» τον 19χρονο

Αμέσως μετά την αποκάλυψη της σορού, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εντατικές έρευνες. Μέσω της αξιοποίησης βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στον 19χρονο και στο μοιραίο κοινόβιο όπου διέμενε.

Ο συγκάτοικος του φερόμενου δράστη κατέθεσε στις αρχές, περιγράφοντας τις ύποπτες κινήσεις του 19χρονου, καθώς και την έντονη δυσοσμία που είχε παρατηρήσει στο δωμάτιό του. Αυτές οι μαρτυρίες συνέβαλαν σημαντικά στο να στενέψει ο κλοιός γύρω από τον ύποπτο. Η υπόθεση «κλείδωσε» οριστικά όταν βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε το αποτύπωμα του 19χρονου μέσα σε μια σακούλα, η οποία βρισκόταν εντός της βαλίτσας με τη σορό.

Το προφίλ του θύματος και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η άτυχη Αραμάτα καταγόταν από την Μπουρκίνα Φάσο και το τελευταίο διάστημα ζούσε στην Ελλάδα. Ο σκοπός της παραμονής της στη χώρα ήταν να μαζέψει χρήματα. Είχε δημιουργήσει φιλίες στην Ελλάδα, κυρίως με ανθρώπους από χώρες της Αφρικής, μέσω της εργασίας της. Στην πρωτεύουσα, φιλοξενούνταν από έναν Καμερουνέζο φίλο της, στην περιοχή της Κυψέλης.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση του 19χρονου στην Ελλάδα. Εκεί θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη δολοφονία, καθώς αυτά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε τι τον οδήγησε στο να βάλει τη σορό μέσα στη βαλίτσα και να την πετάξει στη μέση του πεζοδρομίου.

Με πληροφορίες από: Newsit