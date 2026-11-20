Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει ανακοινώσει προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026. Οι διακοπές αυτές θα επηρεάσουν διάφορες περιοχές εντός της Αττικής, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Συγκεκριμένα, η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί σε σημεία της Αθήνας, καθώς και σε δέκα επιπλέον δήμους και περιοχές του νομού, απαιτώντας την προσοχή των κατοίκων.

Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην Αττική

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου του έτους 2026. Αυτές οι προγραμματισμένες εργασίες αποτελούν μέρος των τακτικών συντηρήσεων που διενεργεί ο οργανισμός στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον, καθώς και η αποφυγή μελλοντικών απρογραμμάτιστων βλαβών.

Οι καταναλωτές που διαμένουν στις επηρεαζόμενες περιοχές καλούνται να λάβουν υπόψη τους την προσωρινή αυτή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η έγκαιρη ενημέρωση για τις προγραμματισμένες διακοπές δίνεται εκ των προτέρων από τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις να μπορούν να προετοιμαστούν καταλλήλως για την απουσία ρεύματος.

Ηλεκτροδοτικές παρεμβάσεις σε Αθήνα και σημαντικούς δήμους

Ένα από τα βασικά σημεία όπου θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος είναι η πόλη της Αθήνας, το κέντρο της πρωτεύουσας. Πέρα από την Αθήνα, η λίστα των περιοχών περιλαμβάνει επίσης σημαντικούς δήμους και οικισμούς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του νομού.

Οι προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης, αν και μπορεί να προκαλέσει μικρή αναστάτωση, είναι μέρος των προσπαθειών για την παροχή σταθερού και ασφαλούς ρεύματος στους κατοίκους της Αττικής.

Αναλυτικός κατάλογος των επηρεαζόμενων περιοχών της Αττικής

Οι περιοχές που θα αντιμετωπίσουν διακοπές ρεύματος σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, είναι συγκεκριμένες και έχουν ανακοινωθεί λεπτομερώς από τον ΔΕΔΔΗΕ. Εκτός από την Αθήνα, η λίστα περιλαμβάνει τον Άλιμο, έναν από τους δήμους των νοτίων προαστίων της Αττικής. Επίσης, επηρεάζεται το Παλαιό Φάληρο, ένας ακόμα δήμος με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα στα νότια του νομού.

Στον κατάλογο των περιοχών περιλαμβάνεται και ο Πειραιάς, το μεγάλο λιμάνι της χώρας και σημαντικό αστικό κέντρο, καθώς και η Σαλαμίνα, ένα νησί στον Σαρωνικό κόλπο με πολλούς κατοίκους. Στην ανατολική Αττική, διακοπές θα σημειωθούν στην Ανάβυσσο, μια παραθαλάσσια περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό.

Στα βόρεια προάστια, επηρεάζεται το Χαλάνδρι, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της περιοχής, και η Αγία Παρασκευή, μια ακόμα πυκνοκατοικημένη περιοχή. Τέλος, η Μάνδρα, μια περιοχή της δυτικής Αττικής, η Νέα Σμύρνη, ένας ακόμα δήμος των νοτίων προαστίων με έντονη εμπορική δραστηριότητα, και ο Βύρωνας, ένας δήμος στα ανατολικά της Αθήνας, συμπληρώνουν τον κατάλογο των περιοχών που θα βρεθούν χωρίς ηλεκτροδότηση για συγκεκριμένες ώρες σήμερα, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο σκοπός των προγραμματισμένων διακοπών

Οι προγραμματισμένες αυτές διακοπές ρεύματος αποτελούν μέρος των τακτικών και αναγκαίων εργασιών συντήρησης που διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ σε όλο το δίκτυο διανομής. Τέτοιες ενέργειες είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή μελλοντικών, απρογραμμάτιστων βλαβών και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους πολίτες για αυτές τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η όποια αναστάτωση στην καθημερινότητά τους. Η κατανόηση και η συνεργασία των κατοίκων είναι σημαντική για την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Enikos