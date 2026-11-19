Η Anthropic, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Claude, ξεκινά σήμερα, Πέμπτη, τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Wall Street. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό ντεμπούτο όλων των εποχών, καθώς η αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας ανήλθε σε 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυξανόμενη επιρροή της τεχνολογίας σε πολλούς τομείς.

Το ιστορικό ντεμπούτο στη Wall Street

Η Anthropic διέθεσε 980 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 83 δολαρίων ανά μετοχή, στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της. Από αυτή τη διαδικασία, η εταιρεία άντλησε το εντυπωσιακό ποσό των 81,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το επίτευγμα ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει η SpaceX νωρίτερα φέτος.

Η μετοχή της Anthropic θα διαπραγματεύεται στον Nasdaq με τον κωδικό «ANT». Η είσοδος της εταιρείας στο χρηματιστήριο αναμένεται να την κατατάξει μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως, αντικατοπτρίζοντας την εκρηκτική ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από την αρχική δημόσια προσφορά, η Anthropic εξασφάλισε μια ξεχωριστή επένδυση ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Nvidia. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε, συνυπολογίζοντας τόσο την IPO όσο και την επιπλέον επένδυση, φτάνει τα 107,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει το πρόσθετο δικαίωμα (option) των τραπεζών να διαθέσουν επιπλέον μετοχές. Εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, τα συνολικά κεφάλαια της Anthropic θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, διευρύνοντας περαιτέρω τη διαφορά από το συνολικό ποσό των 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX, λαμβάνοντας υπόψη και το αντίστοιχο δικαίωμα των τραπεζών για τη διάθεση επιπλέον μετοχών.

Η θέση της Anthropic στην παγκόσμια αγορά

Ο Jay Ritter, ομότιμος καθηγητής και διευθυντής της πρωτοβουλίας IPO Initiative στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, δήλωσε ότι τόσο η Anthropic όσο και η SpaceX έχουν πραγματοποιήσει αρχικές δημόσιες προσφορές πολύ μεγαλύτερες από οποιαδήποτε προηγούμενη. Επίσης, τόνισε ότι είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως η Anthropic μετρά λιγότερο από έξι χρόνια ζωής.

Με την τιμή των 83 δολαρίων ανά μετοχή, η αποτίμηση της εταιρείας θα μπορούσε να ανέλθει περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτών των προσφορών, η τρίτη και η τέταρτη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά όλων των εποχών αφορούν τη Saudi Aramco, με 29,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, και την SK Hynix, με 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Η πορεία της εταιρείας και το Claude

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από μια ομάδα εργαζομένων της OpenAI, οι οποίοι αποχώρησαν με στόχο τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας με επίκεντρο την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η startup κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση του Claude για το κοινό τον Μάρτιο του 2023.

Η κυκλοφορία του Claude έγινε λίγους μήνες αφότου η OpenAI διέθεσε το ChatGPT στο κοινό, τον Νοέμβριο του 2022. Αργότερα, στις αρχές του 2025, η Anthropic κυκλοφόρησε το Claude Code, το οποίο κέρδισε γρήγορα την προτίμηση των προγραμματιστών, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki