Στο νοσοκομείο Υγεία νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Βούλας. Η κυρία Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το ατύχημα και ο τραυματισμός της Χριστίνας Βακάκη

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, όταν η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του γνωστού επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, βρισκόταν στη Βούλα. Ενώ πραγματοποιούσε την πρωινή της άσκηση κάνοντας τζόκινγκ, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό της.

Αμέσως μετά το τροχαίο ατύξμα, η Χριστίνα Βακάκη διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πολλαπλά τραύματα, γεγονός που την κατέστησε πολυτραυματία. Η άμεση κινητοποίηση των διασωστών και η παροχή πρώτων βοηθειών ήταν καθοριστικής σημασίας για την αρχική αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Η αρχική διακομιδή και η σταθεροποίηση

Η πρώτη διακομιδή της τραυματισμένης Χριστίνας Βακάκη πραγματοποιήθηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας. Εκεί, της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα από το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ανέλαβε να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας της μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από την παράσυρση του αυτοκινήτου.

Στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, οι γιατροί προχώρησαν στις πρώτες ενέργειες για την αντιμετώπιση των πολλαπλών τραυμάτων που είχε υποστεί. Μετά από τις εντατικές προσπάθειες, η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σταθερή, ένα σημαντικό βήμα πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή μεταφορά.

Η μεταφορά και η νοσηλεία στο Υγεία

Αφού η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε πλήρως στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, η Χριστίνα Βακάκη ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Έτσι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται έως αυτή τη στιγμή. Η επιλογή του συγκεκριμένου νοσοκομείου έγινε κατόπιν δικής της επιθυμίας, προκειμένου να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Στο νοσοκομείο Υγεία, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χριστίνα Βακάκη παραμένει πολυτραυματίας, ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου. Η ιατρική ομάδα διαβεβαιώνει πως η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κάποια απειλή, γεγονός που προσφέρει ανακούφιση στους οικείους της.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου

Παράλληλα με τη νοσηλεία της Χριστίνας Βακάκη, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή της Βούλας, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Η διερεύνηση του τροχαίου αποτελεί πάγια διαδικασία σε τέτοιου είδους συμβάντα. Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυτόπτων μαρτύρων και άλλων στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στην πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών και των παραγόντων που οδήγησαν στην παράσυρση της κόρης του ιδιοκτήτη των Jumbo.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis