Μια αξιοσημείωτη αντίφαση στον τρόπο με τον οποίο το NBA αντιλαμβάνεται την εμπορική και κοινωνική του ταυτότητα έχει έρθει στην επιφάνεια. Η αντίφαση αυτή αναδείχθηκε με αφορμή τη σύνδεση των Μαϊάμι Χιτ, όπου αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με το επερχόμενο Grand Theft Auto 6. Ωστόσο, αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάζεται υπό το πρίσμα μιας προηγούμενης απόφασης της λίγκας, που αφορούσε την ακύρωση του «Magic City Night» των Ατλάντα Χοκς.

Η συνεργασία των Μαϊάμι Χιτ με το GTA 6

Πριν από λίγες ώρες, το παιχνίδι των Μαϊάμι Χιτ εναντίον των Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποιήθηκε σε μια ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από το Grand Theft Auto 6. Τα χρώματα, η αισθητική και η συνολική εμπορική ταυτότητα του δημοφιλούς video game βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης.

Η συνεργασία αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε προηγηθεί, μέρες νωρίτερα, η προβολή του λογότυπου «Miami Vice» στην οροφή του γηπέδου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας. Το σόου απήλαυσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, με ελάχιστους να αναρωτιούνται για τα όρια της ηθικής στάσης του NBA σε τέτοιου είδους συνεργασίες.

Η ακύρωση του «Magic City Night» των Ατλάντα Χοκς

Σε αντίθεση με την πρόσφατη συνεργασία με το GTA 6, την περασμένη σεζόν η λίγκα είχε ακυρώσει το «Magic City Night» των Ατλάντα Χοκς. Η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή το NBA δεν επιθυμούσε να συνδεθεί με ένα γνωστό strip club της πόλης.

Η λίγκα είχε κρίνει τότε ότι μια τέτοια συνεργασία δεν ταίριαζε με την εικόνα που επιθυμεί να προβάλλει προς το κοινό και τους φιλάθλους της. Αυτή η στάση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην περίπτωση του Grand Theft Auto 6.

Η αντίφαση στην προσέγγιση της λίγκας

Το NBA, ενώ έθεσε κόκκινες γραμμές για τη σύνδεση με ένα strip club, δεν φαίνεται να έχει αντίστοιχες επιφυλάξεις για ένα παιχνίδι όπως το GTA. Το Grand Theft Auto έχει χτίσει την εμπορική του επιτυχία πάνω σε έναν φανταστικό κόσμο που απεικονίζει εγκληματικότητα, ληστείες, πορνεία και ακραία βία.

Η ουσία του ζητήματος δεν είναι η δαιμονοποίηση ενός video game, καθώς η μυθοπλασία δεν αποτελεί αυτόματα αντανάκλαση της πραγματικότητας, ούτε η απεικόνιση της βίας ισοδυναμεί με την προώθησή της. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για πολλές άλλες μορφές τέχνης και ψυχαγωγίας που συναντάμε καθημερινά.

Το ζήτημα της επιλεκτικής ευαισθησίας

Η ουσία της συζήτησης εστιάζει στην επιλεκτική ευαισθησία ενός οργανισμού όπως το NBA. Πρόκειται για έναν οργανισμό που αποτελεί κομμάτι μιας τεράστιας βιομηχανίας θεάματος και εμπορίου, η οποία συχνά επικαλείται κοινωνικές αξίες, συμπερίληψη και υπευθυνότητα.

Παρόλα αυτά, το NBA καλείται διαρκώς να ισορροπήσει ανάμεσα στις διακηρύξεις του και στα οικονομικά του συμφέροντα. Αυτή η ισορροπία φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις του σχετικά με το ποιες συνεργασίες θεωρούνται αποδεκτές και ποιες όχι.

Εμπορικό συμφέρον έναντι δημόσιας εικόνας

Είναι σαφές ότι το «Magic City» φάνηκε να αποτελεί πρόβλημα για τη δημόσια εικόνα του NBA. Αντιθέτως, το GTA 6 μετατρέπεται σε μια εξαιρετική εμπορική ευκαιρία για τη λίγκα και τις ομάδες της.

Αυτό υποδηλώνει ότι δεν είναι απαραίτητα το περιεχόμενο αυτό καθαυτό που καθορίζει τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό, αυτό καθορίζεται από το ποιος βρίσκεται απέναντι, ποιο κοινό προσεγγίζεται και ποια οικονομική δυναμική μπορεί να δημιουργηθεί από τη συνεργασία. Από μια κοινωνική και ταξική σκοπιά, αυτή η αντίφαση δεν είναι τυχαία στον σύγχρονο καπιταλισμό.

Με πληροφορίες από: Athletiko