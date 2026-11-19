Ένα σοβαρό τροχαίο ατύξήμα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή της Κερατέας. Μια μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε να προσκρούσει σε δέντρο επί της λεωφόρου Λαυρίου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν σοβαρά, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης, 19.11.2026, σε ένα σημείο της λεωφόρου Λαυρίου, στην Κερατέα. Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, μια περιοχή όπου η κυκλοφορία των οχημάτων είναι συνήθως αυξημένη. Η μοτοσυκλέτα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας της.

Η εκτροπή αυτή οδήγησε τη μηχανή εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε ένα δέντρο που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που η μοτοσυκλέτα «καρφώθηκε» στο δέντρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο όχημα και τραυματισμούς στους επιβαίνοντες.

Οι σοβαροί τραυματισμοί των αναβατών

Από την ανεξέλεγκτη πορεία της μοτοσυκλέτας και την επακόλουθη πρόσκρουση στο δέντρο, οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτήν τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο του ατυχήματος κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση της υγείας τους, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι τραυματίες χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των δύο αναβατών ή την ακριβή φύση των τραυμάτων τους, πέραν του ότι είναι σοβαρά.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές. Δυνάμεις της αστυνομίας και άλλες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών βρέθηκαν στην λεωφόρο Λαυρίου για να διαχειριστούν την κατάσταση. Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη τόσο για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες όσο και για την εξασφάλιση της περιοχής.

Οι αρχές ανέλαβαν τον συντονισμό των ενεργειών, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν την καταγραφή των πρώτων στοιχείων για το ατύχημα. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σφοδρής σύγκρουσης και την παροχή της πρώτης βοήθειας στους δύο τραυματίες.

Διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και επιπτώσεις στην κυκλοφορία

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο εάν στο ατύχημα εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, το οποίο ενδεχομένως να συνέβαλε στην εκτροπή της μοτοσυκλέτας από την πορεία της. Επίσης, διερευνάται το ενδεχόμενο ο οδηγός της μηχανής να έχασε τον έλεγχο για κάποιο λόγο, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση στο δέντρο.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας. Το ατύχημα, εκτός από τους σοβαρούς τραυματισμούς, προκάλεσε και σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, καθώς οι εργασίες των αρχών και η παρουσία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης επηρέασαν την ομαλή ροή της κίνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit