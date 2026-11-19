Σημαντικές καθυστερήσεις και εκτεταμένο μποτιλιάρισμα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους οδηγούς. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων. Το πρόβλημα επεκτείνεται σε ένα μεγάλο τμήμα του οδικού άξονα, απαιτώντας υπομονή από τους κινούμενους οδηγούς.

Η αιτία της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Ένα τροχαίο ατύχημα αποτελεί την κύρια και αποκλειστική αιτία πίσω από το τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού. Το συμβάν αυτό είχε ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία εκτεταμένων ουρών οχημάτων, οι οποίες φτάνουν σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στην οδική κυκλοφορία.

Η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα είναι ο παράγοντας που προκάλεσε τις μεγάλες καθυστερήσεις. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, καθώς η ροή της κυκλοφορίας έχει επηρεαστεί σημαντικά από το απρόσμενο περιστατικό, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια χρονοβόρα διαδικασία.

Η γεωγραφική έκταση του προβλήματος

Το κυκλοφοριακό έμφραγμα που προέκυψε από το τροχαίο ατύχημα καλύπτει μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή στον Κηφισό. Συγκεκριμένα, οι ουρές χιλιομέτρων ξεκινούν από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνουν έως και την περιοχή του Περιστερίου, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο πεδίο δυσκολιών για τους οδηγούς που κινούνται στην κάθοδο.

Η κάθοδος του Κηφισού έχει μετατραπεί σε ένα σημείο με εξαιρετικά αργή κίνηση, καθώς η συμφόρηση εκτείνεται σε όλο αυτό το μήκος. Από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, η κατάσταση στους δρόμους χαρακτηρίζεται από σημαντικές καθυστερήσεις και συχνή ακινητοποίηση των οχημάτων, επηρεάζοντας ένα σημαντικό τμήμα του οδικού δικτύου.

Το ακριβές σημείο έναρξης των δυσκολιών

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία, τα οποία οδήγησαν στο εκτεταμένο μποτιλιάρισμα, ξεκίνησαν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Κηφισού. Η αρχή των δυσκολιών εντοπίζεται με ακρίβεια στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, μια κεντρική οδική αρτηρία που αποτελεί συχνά σημείο αυξημένης κίνησης.

Ειδικότερα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση εκδηλώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται προς τον Πειραιά. Το σημείο αυτό βρίσκεται εντός των ορίων του Περιστερίου, καθιστώντας την περιοχή αυτή ένα από τα επίκεντρα των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από το τροχαίο, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της τοπικής κυκλοφορίας.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, απευθύνεται σύσταση προς τους οδηγούς να οπλιστούν με υπομονή. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, χαρακτηριζόμενη ως «σημειωτόν», γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή και ψυχραιμία από όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο οδικό άξονα καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις μεγάλες καθυστερήσεις και να προσαρμόσουν ανάλογα τα σχέδιά τους, αν είναι δυνατόν. Η συνεχής ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους υπογραμμίζει την ανάγκη για υπομονή, καθώς η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη και απαιτεί χρόνο για την ομαλοποίησή της.

Με πληροφορίες από: Newsit