Ο θάνατος του 18 μηνών Ζαχαρία-Ευάγγελου στο Ηράκλειο, μετά από κατάποση βενζίνης, έχει σοκάρει τους πάντες και βύθισε την οικογένειά του σε ανείπωτο πένθος. Ωστόσο, πέρα από την τραγική απώλεια, προέκυψε και ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του μικρού παιδιού. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς ο Ζαχαρίας-Ευάγγελος δεν είχε βαπτιστεί, γεγονός που επηρέασε την επιλογή του ναού για την κηδεία. Τελικά, η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, παρά την πληροφορία για αεροβάπτισμα που είχε προηγηθεί.

Το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε το Ηράκλειο

Το τραγικό συμβάν που οδήγησε στον θάνατο του μικρού Ζαχαρία-Ευάγγελου σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στην οικογενειακή κατοικία στο Ηράκλειο. Το 18 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς είχε καταπιεί βενζίνη. Η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη από την αρχή, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η μητέρα του παιδιού στις Αρχές, το αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο, δίπλα της, την ώρα που εκείνη έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα. Η κατάποση της βενζίνης αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του μικρού Ζαχαρία-Ευάγγελου, βυθίζοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία σε βαρύ πένθος και θλίψη.

Πρόβλημα με την επιλογή του ναού για την κηδεία

Εν μέσω του ανείπωτου πόνου και της οδύνης για την απώλεια του παιδιού τους, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη και με ένα επιπλέον ζήτημα, το οποίο αφορούσε τον ναό όπου θα πραγματοποιούνταν η εξόδιος ακολουθία. Το πρόβλημα προέκυψε από το γεγονός ότι ο μικρός Ζαχαρίας-Ευάγγελος δεν είχε βαπτιστεί, κάτι που δημιούργησε εμπόδια στην αρχική επιθυμία των συγγενών.

Οι συγγενείς του παιδιού εξέφρασαν την επιθυμία τους να αποχαιρετήσουν τον μικρό Ζαχαρία-Ευάγγελο στον ναό της ενορίας τους, θέλοντας η κηδεία να γίνει στη Νέα Αλικαρνασσό. Ωστότε, έπειτα από τον ισχυρισμό ότι το παιδί δεν είχε βαφτιστεί, η αρχική αυτή επιθυμία δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από την οικογένεια.

Η πληροφορία για το αεροβάπτισμα και η μη αλλαγή του τόπου

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, προέκυψε η πληροφορία ότι ο μικρός Ζαχαρίας-Ευάγγελος είχε υποβληθεί σε αεροβάπτισμα λίγο πριν καταλήξει στο νοσοκομείο. Αυτό το νεότερο στοιχείο θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδομένα και να επιτρέψει την τέλεση της ακολουθίας στον ναό της ενορίας, όπως επιθυμούσε η οικογένεια.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η πληροφορία για το αεροβάπτισμα, ο τόπος τέλεσης της κηδείας δεν άλλαξε. Ο λόγος ήταν ότι είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα σχετικά αγγελτήρια, τα οποία ανέφεραν τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού ως τον τόπο της τελετής. Έτσι, δεν ήταν δυνατή η τροποποίηση της τοποθεσίας, προσθέτοντας μια επιπλέον δυσκολία στην οικογένεια.

Η τελική τοποθεσία της εξοδίου ακολουθίας

Ως εκ τούτου, η κηδεία του 18 μηνών Ζαχαρία-Ευάγγελου προγραμματίστηκε και τελέστηκε, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Η οικογένεια, μέσα στο βαρύ πένθος της και τον ανείπωτο πόνο της απώλειας, χρειάστηκε να διαχειριστεί και αυτό το πρόσθετο ζήτημα που προέκυψε γύρω από την εξόδιο ακολουθία του παιδιού της.

Η κατάσταση αυτή πρόσθεσε μια επιπλέον δοκιμασία στην ήδη βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση των συγγενών, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις γραφειοκρατικές και θρησκευτικές διαδικασίες, ενώ βίωναν την τραγική απώλεια του μικρού τους παιδιού.

Με πληροφορίες από: Newsit