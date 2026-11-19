Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ, κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει σημεία που αφορούν τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και μία αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και σε άλλους παρόμοιους οργανισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, τέθηκε το ζήτημα της δέσμευσης των τριών χωρών για μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η επισήμανση ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι θεσμοί «δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της δικαιοδοσίας τους». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτησε μία στάση αναμονής, επισημαίνοντας την παρακολούθηση των εξελίξεων.

Η κοινή διακήρυξη και τα σημεία που τέθηκαν

Η κοινή διακήρυξη Κίνας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτέλεσε το επίκεντρο των ερωτήσεων προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ. Οι συνομιλίες των τριών ηγετών οδήγησαν σε ένα κοινό κείμενο που θίγει σημαντικά ζητήματα διεθνούς εμβέλειας.

Μεταξύ των βασικών σημείων που αναδείχθηκαν από τη διακήρυξη και για τα οποία ζητήθηκε σχολιασμός, ήταν η δέσμευση των τριών χωρών για την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, η διακήρυξη περιείχε μία σαφή αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και σε άλλους παρόμοιους οργανισμούς, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της δικαιοδοσίας τους», ένα σημείο που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η αρχική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο κ. Βίγκαντ, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επέλεξε να μην προβεί σε σχολιασμό επί της ουσίας της κοινής διακήρυξης, ούτε και της συνάντησης των τριών ηγετών. Η στάση αυτή υποδηλώνει μία προσεκτική προσέγγιση από πλευράς της Επιτροπής, εν αναμονή περαιτέρω αξιολόγησης των δεδομένων.

Ο εκπρόσωπος περιορίστηκε να επισημάνει ότι οι συνομιλίες μόλις ολοκληρώθηκαν και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που προκύπτουν. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της ΕΕ να αξιολογήσει πλήρως το περιεχόμενο και τις πιθανές επιπτώσεις της διακήρυξης πριν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση.

Η ακλόνητη στήριξη στα Ηνωμένα Έθνη

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Βίγκαντ υπογράμμισε τη σταθερή και ένθερμη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το διεθνές αυτό όργανο. Η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, αποτελούν συλλογικά τον μεγαλύτερο χρηματοδότη των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που αναδεικνύει την προσήλωσή της στους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενεργά την ατζέντα μεταρρυθμίσεων που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Αυτή η στήριξη επιβεβαιώνει τη βούληση της ΕΕ για ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του διεθνούς οργανισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η προσήλωση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και γενικότερα τη διεθνή δικαιοσύνη, ο Κρίστιαν Βίγκαντ υπενθύμισε την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση αυτή είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΕ, περίπου έναν μήνα πριν, διατηρώντας τη συνέπεια στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωσή της στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες». Πρόσθεσε δε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποτελεί ένα θεμελιώδες μέρος αυτής της διεθνούς τάξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την τήρηση του διεθνούς δικαίου και την απόδοση δικαιοσύνης παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Topontiki