Ο Ισπανός Hall of Famer Πάου Γκασόλ και η Βανέσα Μπράιαντ, χήρα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, φέρονται να εξετάζουν από κοινού το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση για την αγορά των Λος Άντζελες Σπαρκς του WNBA. Η είδηση αυτή έρχεται στο φως μετά την απόφαση του Μαρκ Γουόλτερ να πουλήσει την ομάδα, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές που στοχεύουν στην είσοδό τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sports Business Journal (SBJ), ο πρώην παίκτης των Λέικερς και η Βανέσα Μπράιαντ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτή την προσπάθεια. Η πιθανή αγοραπωλησία των Σπαρκς αποτιμάται σε αξία 700 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ένα από τα επενδυτικά γκρουπ έχει ήδη προτείνει τη μεταφορά της έδρας της ομάδας.

Η απόφαση του Μαρκ Γουόλτερ και το ενδιαφέρον επενδυτών

Ο Μαρκ Γουόλτερ αποφάσισε να πουλήσει τις Λος Άντζελες Σπαρκς του WNBA, μια κίνηση που ακολουθεί την πώληση των μετοχών του στους Λέικερς και στην Τσέλσι. Η απόφασή του αυτή δημιούργησε ένα κύμα ενδιαφέροντος από επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών παγκοσμίως.

Αρχικά, το Sports Business Journal είχε αναφέρει ως πιθανούς αγοραστές τον ιδιοκτήτη των Σαν Ντιέγκο Πάντρες, Χοσέ Φελισιάνο, και τη σύζυγό του Κουάνζα Τζόουνς. Ωστόσο, η είσοδος του Πάου Γκασόλ και της Βανέσα Μπράιαντ στην υπόθεση αλλάζει τα δεδομένα και προσθέτει ένα νέο, ισχυρό δίδυμο στους ενδιαφερόμενους.

Η κοινή προσπάθεια Γκασόλ και Μπράιαντ

Ο Πάου Γκασόλ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του NBA και πρώην παίκτης των Λέικερς, έχει στενή φιλική σχέση με την οικογένεια Μπράιαντ. Μαζί με τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ, κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα στο NBA, γεγονός που ενισχύει τους δεσμούς τους.

Η Βανέσα Μπράιαντ, από την πλευρά της, έχει ενεργή παρουσία στον χώρο του μπάσκετ και δίνει συχνά το «παρών» στους αγώνες των Σπαρκς. Είναι επίσης πρόεδρος και επικεφαλής του ιδρύματος Mamba & Mambacita Sports Foundation, δείχνοντας το διαρκές ενδιαφέρον της για τον αθλητισμό και την ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ.

Το επενδυτικό πλαίσιο και οι λεπτομέρειες της πρότασης

Η αξία της αγοραπωλησίας των Λος Άντζελες Σπαρκς αποτιμάται σε 700 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της επένδυσης. Πέρα από την ίδια την αγορά, ένα από τα επενδυτικά γκρουπ έχει προτείνει τη μεταφορά της έδρας της ομάδας, από την Crypto Arena, η οποία είναι το «σπίτι» και των Λέικερς, στο Intuit Dome των Κλίπερς.

Ο Πάου Γκασόλ έχει ήδη σημαντική οικονομική συμμετοχή στο WNBA. Συγκεκριμένα, το 2022 συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων της λίγκας και αποτελεί μέλος επενδυτικού σχήματος που κατέχει το 16% της ταχέως αναπτυσσόμενης λίγκας, κάτι που δείχνει την εμπειρία και τη δέσμευσή του στον χώρο.

Άλλες εξελίξεις και πιθανοί εμπλεκόμενοι

Ο Πάου Γκασόλ απέφυγε να σχολιάσει άμεσα το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης για τις Σπαρκς. Ωστόσο, μέσω εκπροσώπου του, δήλωσε στο Sports Business Journal ότι η εταιρεία Gasol16 Ventures είναι ανοιχτή στη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών.

Στο παρελθόν, ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς των Σπαρκς το 2024, αλλά η πρότασή του είχε απορριφθεί από τον Γουόλτερ. Επίσης, η επικείμενη πώληση των Λέικερς αφήνει ανοιχτό ένα ακόμη ενδεχόμενο. Ο Τζος Κούσνερ και ο Μπομπ Άιγκερ, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν τους «Λιμνάνθρωπους» από τον Γουόλτερ με αποτίμηση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αρχικά δεν είχαν πρόθεση να καταθέσουν πρόταση για τις Σπαρκς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε κάποιο επενδυτικό σχήμα ως μειοψηφικοί μέτοχοι.

Με πληροφορίες από: Athletiko