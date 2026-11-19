Ένας 48χρονος εργαζόμενος στην πόλη Βίγκο της Ισπανίας προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας του, υποστηρίζοντας ότι η φύση της εργασίας του, η οποία απαιτούσε τη δοκιμή μηχανών τυχερών παιχνιδιών, τον οδήγησε σε εθισμό στον τζόγο. Ο άνδρας διεκδικούσε να αναγνωριστεί η πάθησή του ως εργατικό ατύχημα, λόγω της άμεσης σύνδεσής της με τα επαγγελματικά του καθήκοντα. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας απέρριψε την προσφυγή του, επικυρώνοντας την αρχική απόφαση που χαρακτήριζε την κατάστασή του ως κοινή ασθένεια.

Ο ισχυρισμός του εργαζομένου και τα καθήκοντά του

Ο 48χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής υποκαταστήματος και εμπορικός αντιπρόσωπος στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, είχε ως κύριο αντικείμενο εργασίας την επιθεώρηση και τη δοκιμή μηχανών τυχερών παιχνιδιών σε διάφορα καταστήματα. Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν η επίσκεψη σε διάφορες επιχειρήσεις, προκειμένου να ελέγχει τη λειτουργία των μηχανών και να διαπιστώνει αν αυτές λειτουργούσαν σωστά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το παιχνίδι στις μηχανές δεν αποτελούσε προσωπική του επιλογή εκτός εργασίας, αλλά αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η εταιρεία τού παρείχε χρήματα ειδικά για να δοκιμάζει τα μηχανήματα, τόσο σε δικά της καταστήματα όσο και σε επιχειρήσεις ανταγωνιστών. Ο εργαζόμενος περιέγραψε μάλιστα ένα συγκεκριμένο περιστατικό, κατά το οποίο η εταιρεία τού είχε δώσει το ποσό των 3.000 ευρώ για να ελέγξει την ορθή λειτουργία των μηχανών σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρισκόταν μέσα σε εμπορικό κέντρο. Κατά τον ίδιο, αυτές οι δοκιμές αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα που, με την πάροδο του χρόνου, συνέβαλε στην ανάπτυξη της εξάρτησής του από τον τζόγο.

Οι επιπτώσεις στην υγεία και η αναρρωτική άδεια

Η κατάσταση της υγείας του εργαζομένου επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω του παθολογικού εθισμού στον τζόγο, με σοβαρές επιπτώσεις. Πέρα από τον εθισμό, εμφάνισε αγχώδη διαταραχή, καταθλιπτικό σύνδρομο, καθώς και διατατική μυοκαρδιοπάθεια, προβλήματα που, όπως υποστήριξε, συνδέονταν άμεσα με την επαγγελματική του δραστηριότητα και την πίεση που αυτή συνεπαγόταν.

Το 2022, ο 48χρονος αναγκάστηκε να λάβει αναρρωτική άδεια, έπειτα από μια κρίση γενικευμένου άγχους που βίωσε. Στη συνέχεια, το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (INSS) του αναγνώρισε ολική μόνιμη ανικανότητα για την άσκηση του επαγγέλματός του. Ωστόσο, το Ινστιτούτο δεν απέδωσε την κατάσταση αυτή σε εργατικό ατύχημα, αλλά την χαρακτήρισε ως κοινή ασθένεια, κάτι που ο εργαζόμενος αμφισβήτησε.

Η αρχική δικαστική διαμάχη και η απόφαση του INSS

Ο εργαζόμενος αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό της πάθησής του ως κοινής ασθένειας και ζήτησε επίμονα να αναγνωριστεί ότι τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε προέκυψαν άμεσα και αποκλειστικά από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η επιμονή του πήγαζε από την πεποίθηση ότι η φύση της δουλειάς του ήταν η γενεσιουργός αιτία της εξάρτησής του και των συνεπαγόμενων προβλημάτων υγείας.

Μετά από νέες υποτροπές που παρουσίασε το 2024, ο 48χρονος αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η αγωγή του στράφηκε κατά της εταιρείας του, της κοινωνικής ασφάλισης και του ασφαλιστικού φορέα, ζητώντας την αναγνώριση της σύνδεσης μεταξύ της εργασίας του και της πάθησής του. Η υπόθεση εξετάστηκε αρχικά από το Εργατικό Δικαστήριο Νο 2 του Βίγκο, το οποίο, το 2025, απέρριψε την αγωγή του εργαζομένου, διατηρώντας τον αρχικό χαρακτηρισμό της πάθησης.

Η προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο και η τελική απόφαση

Μη αποδεχόμενος την απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου, ο εργαζόμενος άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας (TSXG). Στο πλαίσιο της έφεσής του, κατέθεσε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων συνομιλίες μέσω της εφαρμογής WhatsApp, με τις οποίες επιχείρησε να αποδείξει τη στενή σχέση μεταξύ των επαγγελματικών του καθηκόντων και της ανάπτυξης του εθισμού του στον τζόγο. Ο στόχος του ήταν να ανατρέψει την προηγούμενη απόφαση και να πείσει το δικαστήριο για την εργατική φύση της πάθησής του.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας, με την απόφασή του της 21ης Οκτωβρίου 2026, απέρριψε την προσφυγή του εργαζομένου. Το δικαστήριο επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε επαρκώς πως η εργασία του αποτέλεσε την αποκλειστική αιτία της εξάρτησής του από τον τζόγο. Συνεπώς, η πάθησή του εξακολουθεί να θεωρείται κοινή ασθένεια και όχι εργατικό ατύχημα, τερματίζοντας έτσι τη δικαστική διαμάχη του 48χρονου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta