Ένταση στη δίκη Μουρτζούκου: «Να καταδικαστεί η κόρη μου αν ευθύνεται», είπε η μητέρα της

Έντονη συναισθηματική φόρτιση σημειώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της δίκης της Ειρήνης Μουρτζούκου, όταν η μητέρα της κατηγορούμενης κατέθεσε. Η δήλωσή της, πως ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των τριών βρεφών, ακόμη και αν αυτός είναι η κόρη της, προκάλεσε την αντίδραση της 25χρονης κατηγορούμενης. Η Ειρήνη Μουρτζούκου ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία.

Η κατάθεση της μητέρας και η παράσταση κατηγορίας

Η ένταση στην αίθουσα του δικαστηρίου κορυφώθηκε όταν η πρόεδρος της έδρας ρώτησε τη μάρτυρα, τη μητέρα της κατηγορούμενης, για ποιον λόγο είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η μητέρα απάντησε ξεκάθαρα: «Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών».

Σε σχετική ερώτηση για να διευκρινίσει ποιον ακριβώς εννοεί, η μάρτυρας ανέφερε πως εννοεί «οποιονδήποτε κι αν είναι», συμπεριλαμβάνοντας την Ειρήνη Μουρτζούκου, τους ιατροδικαστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκύψει ότι ευθύνεται για τους θανάτους.

Η συναισθηματική φόρτιση της κατηγορούμενης

Η αναφορά της μητέρας στην κόρη της προκάλεσε άμεση και έντονη συναισθηματική αντίδραση στην κατηγορούμενη, Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και ξέσπασε σε κλάματα. Η εικόνα αυτή οδήγησε σε αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης για ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου η πελάτισσά του να ηρεμήσει.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και διέκοψε τη διαδικασία για περίπου δέκα λεπτά. Μετά την ολιγόλεπτη παύση, η εξέταση της μάρτυρος συνεχίστηκε, με την ατμόσφαιρα να παραμένει φορτισμένη.

Ερωτήματα της εισαγγελέως για τις υποψίες

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, η εισαγγελέας επέμεινε στις υποψίες που φέρεται να είχε εκφράσει η μητέρα σχετικά με πιθανή εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των βρεφών. Η εισαγγελέας ζήτησε επανειλημμένα από τη μάρτυρα να εξηγήσει γιατί δεν είχε προχωρήσει σε κάποια ενέργεια για την προστασία των παιδιών, εφόσον θεωρούσε ότι ενδέχεται να κινδυνεύουν από την κόρη της.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο τα ιατροδικαστικά πορίσματα δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια. Αυτό το γεγονός, όπως ανέφερε, δεν της επέτρεπε να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό ή να έχει σαφή εικόνα για το τι είχε συμβεί, βάσει των τότε δεδομένων.

Αντιπαράθεση για τις καταθέσεις στην αστυνομία

Ερωτήματα τέθηκαν και για όσα φέρεται να είχε αναφέρει η μητέρα στην αστυνομία. Η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι κατά την κατάθεσή της είχε εκφράσει το ενδεχόμενο η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά. Είχε ζητήσει, όπως ανέφερε, από τους αστυνομικούς να εξετάσουν προσεκτικά την υπόθεση.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στην καταγεγραμμένη κατάθεσή της, στοιχείο που προκάλεσε νέα αντιπαράθεση στο δικαστήριο. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ των λεγομένων της μάρτυρος και των επίσημων εγγράφων δημιούργησε περαιτέρω ένταση στην αίθουσα.

Αναφορές στην παιδική ηλικία της Ειρήνης Μουρτζούκου

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η μητέρα αναφέρθηκε και σε πτυχές της ζωής της Ειρήνης Μουρτζούκου, εστιάζοντας στα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Παράλληλα, μίλησε για τις οικογενειακές τους σχέσεις και το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε η κατηγορούμενη.

Οι αναφορές αυτές είχαν ως στόχο να σκιαγραφήσουν το υπόβαθρο της Ειρήνης Μουρτζούκου, παρέχοντας στο δικαστήριο πληροφορίες για την προσωπική της ιστορία και τις συνθήκες διαβίωσής της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit