Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό στον Λευκό Πύργο. Ένας άνδρας έπεσε από το ιστορικό μνημείο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η πτώση σημειώθηκε γύρω στις 11:35 το πρωί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας να σπεύδουν αμέσως στο σημείο.

Το περιστατικό στον Λευκό Πύργο

Το συμβάν της πτώσης του άνδρα από τον Λευκό Πύργο καταγράφηκε μεσημεριανές ώρες, συγκεκριμένα γύρω στις 11:35 το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026. Η είδηση αυτή προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση και την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο Λευκός Πύργος, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ιστορικά σημεία της Θεσσαλονίκης, έγινε το επίκεντρο του συμβάντος. Η περιοχή γύρω από το μνημείο αποκλείστηκε προσωρινά από τις αρχές, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να διασφαλιστεί ο χώρος. Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές έκαναν λόγο για πτώση ενός άνδρα, χωρίς να είναι άμεσα γνωστοί οι λόγοι ή οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά την αναφορά του περιστατικού, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Κλήθηκαν άμεσα στο σημείο ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ανταπόκριση των συνεργείων διάσωσης και των αστυνομικών ήταν ταχύτατη, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στον χώρο του Λευκού Πύργου.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας ανέλαβαν την εξασφάλιση της ευρύτερης περιοχής και τη συλλογή των πρώτων στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο συμβάν. Παράλληλα, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε ως πρωταρχική προτεραιότητα την παροχή των πρώτων βοηθειών στον τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της πτώσης, και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της πόλης.

Πληροφορίες για την ταυτότητα και την κατάσταση της υγείας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από τις αρχές, ο άνδρας που έπεσε από τον Λευκό Πύργο είναι ηλικίας 30 ετών. Παρ' όλα αυτά, τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί επίσημα από τις διωκτικές αρχές, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης και ενημέρωσης των οικείων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Κατά τη μεταφορά του από το σημείο του συμβάντος, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε σφυγμό. Αυτό το στοιχείο κρίνεται σημαντικό για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του και την πορεία της ανάρρωσής του.

Οι άγνωστες συνθήκες της πτώσης

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του 30χρονου άνδρα από τον Λευκό Πύργο παραμένουν εντελώς άγνωστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτό το σοβαρό περιστατικό στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αν πρόκειται για ατύχημα, για κάποια ατυχής στιγμή ή για άλλη αιτία. Η Αστυνομία συνεχίζει το έργο της, συλλέγοντας μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, εξετάζοντας το σημείο της πτώσης και αξιολογώντας όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης στον Λευκό Πύργο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της πτώσης του άνδρα από το εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί σύμβολο της πόλης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit