Μια νέα υπόθεση γυναικοκτονίας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, αυτή τη φορά στην περιοχή του Θησείου. Μία 61χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της, έχοντας υποστεί βίαιο ξυλοδαρμό. Ο 63χρονος σύζυγος της άτυχης γυναίκας είναι ο καθ’ ομολογίαν δράστης, καθώς ο ίδιος επικοινώνησε με τις αρχές για να αναφέρει το περιστατικό.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Έχουν βρεθεί ίχνη στραγγαλισμού, ενώ η 61χρονη γυναίκα έφερε και σπασμένα πλευρά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν βρέθηκε, είχε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της, το οποίο ήταν μελανιασμένο.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο 61χρονος φέρεται να έριξε την γυναίκα στο έδαφος και να την πατούσε, γεγονός που εξηγεί τα πολλά τραύματα στο στέρνο της. Επιπλέον, της έκλεισε τη μύτη και το στόμα και εντέλει τη στραγγάλισε με τα χέρια του. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν επίσης την ύπαρξη παλαιότερων τραυμάτων στο σώμα της γυναίκας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Αίθρας στο Θησείο. Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 19.11.2026, ο 63χρονος άνδρας κάλεσε τηλεφωνικά την Άμεση Δράση. Στους αστυνομικούς που απάντησαν, δήλωσε ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες που έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό της.

Η εικόνα στο σημείο και τα ερωτήματα

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί κατά την άφιξή τους στο διαμέρισμα του Θησείου ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική. Η 61χρονη ήταν μελανιασμένη σε όλο της το σώμα, γεμάτη μώλωπες από τον ξυλοδαρμό. Ορισμένα από τα σημάδια φέρονται να έμοιαζαν παλαιότερα, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται ενδελεχώς από τις Αρχές, καθώς δημιουργεί την υπόνοια για το αν η γυναίκα είχε δεχτεί βία από τον σύζυγό της και πριν από τη μοιραία νύχτα. Η διερεύνηση των παλαιότερων τραυμάτων αποτελεί βασικό κομμάτι της προανάκρισης.

Η κατάθεση του 63χρονου

Στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς, ο 63χρονος, ο οποίος είναι συνταξιούχος ασφαλιστής, φέρεται να ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Ισχυρίστηκε ότι είχε έντονες εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα, ενώ ανέφερε πως είχαν επισκεφθεί και ψυχίατρο.

Μεταξύ άλλων, ο άνδρας δήλωσε στους αστυνομικούς πως «την χτύπησα στο στήθος και έπεσε κάτω. Έμεινε εναίσθητη». Ο 63χρονος συνελήφθη από τις αρχές χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση, μετά την ομολογία του για το περιστατικό.

Η σιωπή της γειτονιάς

Ένα επιπλέον στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα στις αρχές είναι η απουσία μαρτυριών από τη γειτονιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κανείς από τους περίοικους δεν φαίνεται να άκουσε φωνές ή κάποιον θόρυβο που να τον κινητοποίησε και να τον έκανε να αντιληφθεί τι συνέβαινε στο διαμέρισμα.

Η απουσία εξωτερικών μαρτυριών από τους γείτονες προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές, στην προσπάθεια να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Newsit