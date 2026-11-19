Ο πόνος μετά την άσκηση: Πότε είναι «πιάσιμο» και πότε σημάδι τραυματισμού

Η αδυναμία έγκαιρης διάκρισης ανάμεσα στη φυσιολογική μυϊκή κόπωση και έναν αρχόμενο τραυματισμό αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες που οδηγούν στην αποχή από τον αθλητισμό. Σύμφωνα με διεθνείς επιδημιολογικές μετα-αναλύσεις, ένα σημαντικό ποσοστό αθλητών, τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά αγωνίσματα, αντιμετωπίζει τραυματισμούς υπέρχρησης. Συγκεκριμένα, πάνω από το 50% αυτών των κακώσεων δεν οδηγούν σε άμεση διακοπή της προπόνησης, καθώς οι αθλητές συχνά παρερμηνεύουν τα πρώιμα προειδοποιητικά συμπτώματα ως απλό μυϊκό «πιάσιμο».

Η έκταση των τραυματισμών υπέρχρησης

Οι διεθνείς επιδημιολογικές μετα-αναλύσεις καταδεικνύουν την έκταση του φαινομένου των τραυματισμών υπέρχρησης στον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός τους ανέρχεται στο 42% για τους αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αγωνίσματα, ενώ φτάνει στο 33% για εκείνους που ασχολούνται με ομαδικά αθλήματα.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι ότι περισσότεροι από τους μισούς (πάνω από το 50%) αυτών των κακώσεων δεν οδηγούν σε άμεση διακοπή της προπόνησης. Αυτό συμβαίνει διότι οι αθλητές, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ερασιτέχνες, συχνά παρερμηνεύουν τα πρώιμα προειδοποιητικά συμπτώματα, θεωρώντας τα ως ένα απλό μυϊκό «πιάσιμο» και όχι ως σημάδι αρχόμενου τραυματισμού.

Η διαφορετική προσέγγιση σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο

Στον επαγγελματικό αθλητισμό, η υψηλή ανοχή στην ενόχληση και η πίεση για αγωνιστική παρουσία ωθούν συχνά τους αθλητές να αγνοούν τον πόνο. Αυτή η στάση εγκυμονεί τον κίνδυνο ένας ήπιος τραυματισμός να εξελιχθεί σε σοβαρή δομική ρήξη, με απρόβλεπτες συνέπειες για την αθλητική τους καριέρα.

Αντίστοιχα, οι ερασιτέχνες αθλητές παρουσιάζουν δύο διαφορετικές συμπεριφορές. Είτε ανησυχούν αδικαιολόγητα για ένα φυσιολογικό μεταπροπονητικό πιάσιμο, είτε συνεχίζουν την άσκηση επιβαρύνοντας έναν ήδη τραυματισμένο ιστό, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και να καθυστερήσει την αποκατάσταση.

Η συμβολή των ειδικών στην κατανόηση του πόνου

Οι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί δρ. Βασίλειος Σακελλαρίου, δρ. Παναγιώτης Πάντος και δρ. Κωνσταντίνος Σταραντζής, οι οποίοι είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι του τμήματος Osteon Pro της Osteon Orthopedic & Spine Clinic, επισημαίνουν τη σημασία της επιστημονικής προσέγγισης. Τονίζουν ότι η επιστημονική αποκωδικοποίηση των βιολογικών μηχανισμών του πόνου είναι ζωτικής σημασίας.

Αυτή η αποκωδικοποίηση προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο ασφαλείας για την προστασία του μυοσκελετικού συστήματος σε κάθε επίπεδο άθλησης. Η κατανόηση των σημάτων του σώματος, με βάση την επιστημονική γνώση, επιτρέπει στους αθλητές να διαχειρίζονται καλύτερα την προπόνησή τους και να αποφεύγουν σοβαρότερους τραυματισμούς.

Τι είναι ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος (DOMS)

Ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος, γνωστός διεθνώς ως DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), αποτελεί μια χαρακτηριστική αίσθηση μυϊκής δυσκαμψίας, βάρους και ευαισθησίας. Αυτή η αίσθηση εκδηλώνεται συνήθως 12 έως 24 ώρες μετά από έντονη ή ασυνήθιστη σωματική καταπόνηση, αποτελώντας ένα συχνό φαινόμενο για όσους ασκούνται.

Το φαινόμενο του DOMS πυροδοτείται κυρίως από τις έκκεντρες μυϊκές συσπάσεις. Πρόκειται για συσπάσεις κατά τις οποίες ο μυς επιμηκύνεται ενώ παράγει δύναμη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κινήσεων περιλαμβάνουν το τρέξιμο σε κατηφόρα ή την αρνητική φάση της άρσης βαρών, όταν ο αθλητής κατεβάζει την μπάρα στο έδαφος μετά την ολοκλήρωση της άρσης.

Ο μηχανισμός και η σημασία του DOMS

Αυτή η μηχανική επιβάρυνση, που προκαλείται από τις έκκεντρες συσπάσεις, οδηγεί σε μικροσκοπικές βλάβες στις μυϊκές ίνες και στον συνδετικό ιστό. Ως αποτέλεσμα, ενεργοποιείται μια τοπική φλεγμονώδης αντίδραση στο σημείο, η οποία με τη σειρά της διεγείρει τους υποδοχείς του πόνου, προκαλώντας τη δυσάρεστη αίσθηση του DOMS.

Παρά τη δυσάρεστη αίσθηση που προκαλεί, αυτή η διαδικασία δεν συνιστά τραυματισμό. Αντιθέτως, αποτελεί έναν απολύτως φυσιολογικό μηχανισμό επιδιόρθωσης του οργανισμού. Αυτός ο μηχανισμός οδηγεί στην ενδυνάμωση των μυών και στην καλύτερη προσαρμογή τους σε μελλοντικά φορτία, καθιστώντας τους πιο ανθεκτικούς και ικανούς να ανταποκριθούν σε παρόμοιες καταπονήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit