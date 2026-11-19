Σχολεία σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας έχουν λάβει έκτακτα μέτρα, προσφέροντας κίνητρα στους μαθητές τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την παρουσία τους στα μαθήματα και να αποτρέψουν απουσίες που ενδέχεται να οφείλονται στην κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI. Η αναμονή για το νέο παιχνίδι, που διήρκεσε 13 χρόνια, έχει δημιουργήσει μια πρωτοφανή κατάσταση, με προβλέψεις για μαζικές απουσίες τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στα σχολεία.

Πέρα από τα δώρα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα απευθύνουν παράλληλα προειδοποιήσεις στους γονείς σχετικά με την επιβολή προστίμων σε περίπτωση που τα παιδιά τους απουσιάσουν αδικαιολόγητα. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της «κοπάνας» που συνδέεται με την κυκλοφορία του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού.

Τα κίνητρα των σχολείων για την παρουσία των μαθητών

Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση στους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών, έπειτα από μια δεκαετία και πλέον αναμονής. Η προσδοκία είναι τόσο μεγάλη που πολλοί εργαζόμενοι αναμένεται να δηλώσουν ασθένεια ή έχουν ήδη λάβει άδεια από την εργασία τους για να ασχοληθούν με το παιχνίδι.

Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται και για τους μαθητές, με αρκετά σχολεία στη Βρετανία να αναλαμβάνουν δράση. Η προσφορά δώρων στους μαθητές που δεν θα κάνουν κοπάνα αποτελεί ένα θετικό κίνητρο, ενώ η ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων για τα πρόστιμα λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Η πρωτοβουλία του λυκείου darwen vale

Ένα από τα σχολεία που εφάρμοσαν αυτή την τακτική είναι το λύκειο Darwen Vale στο Λάνκασαϊρ. Το σχολείο απέστειλε επιστολή στους γονείς, ενημερώνοντάς τους για τα μέτρα που λαμβάνονται. Σύμφωνα με την επιστολή, οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά τους την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, και την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχουν σε κλήρωση.

Τα δώρα της κλήρωσης περιλαμβάνουν δωροεπιταγές Amazon για τους μαθητές, ενώ οι γονείς τους θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δωροεπιταγές για σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, η επιστολή ανέφερε ότι το σχολείο θα πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις κατ' οίκον σε μαθητές που υπάρχουν υποψίες ότι απουσιάζουν για να παίξουν το νέο παιχνίδι.

Παρόμοιες ενέργειες σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ανάλογα κίνητρα προσέφερε και το σχολείο St John's στο Μπίσοπ Όκλαντ. Το συγκεκριμένο σχολείο έθεσε σε κλήρωση μια δωροεπιταγή Amazon αξίας 65 λιρών για όσους μαθητές βρεθούν στις τάξεις την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου. Σε ανάρτησή του στο Facebook, το σχολείο τόνισε: «Γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους μαθητές μας μετρούν αντίστροφα τις ημέρες μέχρι την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού GTA την Πέμπτη. Αλλά πριν ξεκινήσετε την επόμενη αποστολή σας, απομένει ένας στόχος να ολοκληρώσετε: Να έρθετε στο σχολείο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ακαδημία Ninestiles στο Μπέρμιγχαμ, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει κλήρωση δώρων για τους μαθητές που θα έχουν 100% παρουσία αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, η ακαδημία δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το σχολικό της μίνι λεωφορείο για να παραλάβει από τα σπίτια τους όσα παιδιά δεν εμφανιστούν στα μαθήματα.

Προειδοποιήσεις για την ηλικιακή σήμανση και τις απουσίες

Πέραν των κινήτρων, άλλα σχολεία επέλεξαν να εστιάσουν στην ενημέρωση και την προειδοποίηση. Κάλεσαν τους γονείς να δώσουν προσοχή στη σήμανση ηλικίας για το GTA 6, η οποία είναι άνω των 18 ετών, και να ελέγχουν τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά τους μπροστά στις οθόνες.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του σχολείου Felixstowe στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου σημείωσε: «Θα ενθαρρύναμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να γνωρίζουν ποια παιχνίδια παίζουν τα παιδιά τους, να ελέγχουν τις ηλικιακές σημάνσεις και να λαμβάνουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε περιεχόμενο ενηλίκων. Το gaming δεν αποτελεί δικαιολογημένη αιτία απουσίας από το σχολείο».

Τα πρόστιμα για αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες

Στην Αγγλία, οι αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες επισύρουν πρόστιμα για τους γονείς. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 80 λίρες ανά παιδί, εφόσον πληρωθούν εντός 21 ημερών. Σε περίπτωση που ένας γονέας δεχθεί δεύτερο πρόστιμο για το ίδιο παιδί μέσα σε διάστημα τριών ετών, το ποσό ενδέχεται να αυξηθεί.

Αυτά τα μέτρα υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα βρετανικά σχολεία το ζήτημα της σχολικής φοίτησης, ειδικά σε περιόδους που εξωτερικοί παράγοντες, όπως η κυκλοφορία ενός δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού, μπορούν να επηρεάσουν την παρουσία των μαθητών στις τάξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta