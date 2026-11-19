Η Αστυνομία στα Χανιά προχώρησε στη διακοπή της δράσης ενός ζευγαριού Ελλήνων, ηλικίας 33 και 28 ετών, το οποίο φέρεται να είχε επιδοθεί σε συστηματικές κλοπές σε σπίτια της περιοχής. Οι αρχές τους αποδίδουν τη διάπραξη τεσσάρων τετελεσμένων κλοπών, καθώς και τεσσάρων αποπειρών, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2026 έως και τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η «λεία» τους, που περιλάμβανε κοσμήματα και χρήματα, υπολογίζεται σε συνολική αξία 95.000 ευρώ.

Η συστηματική δράση του ζευγαριού

Το ζευγάρι, αποτελούμενο από έναν 33χρονο άνδρα και μία 28χρονη γυναίκα, φέρεται να είχε αναπτύξει μία συγκεκριμένη μέθοδο δράσης στην περιοχή των Χανίων. Οι δύο τους κατηγορούνται ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 και για ένα τετράμηνο, μέχρι και τον Ιούνιο του 2026, πραγματοποιούσαν συνεχείς κλοπές σε κατοικίες. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό περιστατικών, με την Αστυνομία να καταγράφει συνολικά οκτώ υποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για τέσσερις τετελεσμένες κλοπές, όπου το ζευγάρι φέρεται να κατάφερε να αφαιρέσει αντικείμενα αξίας. Παράλληλα, τους αποδίδονται και τέσσερις απόπειρες κλοπών, στις οποίες, για διάφορους λόγους, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Η «λεία» και η μέθοδος των δραστών

Οι στόχοι του ζευγαριού ήταν κυρίως σπίτια από τα οποία αφαιρούσαν κοσμήματα και χρήματα. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων που φέρεται να έχουν αποσπάσει από τις τετελεσμένες κλοπές υπολογίζεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, φτάνοντας τις 95.000 ευρώ. Αυτό το ποσό καταδεικνύει την έκταση και τη σοβαρότητα της εγκληματικής τους δράσης κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η τακτική που ακολουθούσαν κατά τη διάρκεια των κλοπών ήταν συγκεκριμένη και μεθοδική. Το ένα άτομο του ζευγαριού εισερχόταν στο σπίτι-στόχο, αναλαμβάνοντας την αφαίρεση των αντικειμένων. Ταυτόχρονα, το άλλο άτομο παρέμενε έξω από την κατοικία, έχοντας τον ρόλο του επιτηρητή. Ο σκοπός του επιτηρητή ήταν να παρακολουθεί τον περιβάλλοντα χώρο, να ειδοποιεί σε περίπτωση κινδύνου και να εξασφαλίζει τη διαφυγή τους μετά την ολοκλήρωση της κλοπής.

Προηγούμενη σύλληψη και ταυτοποίηση

Η διαδικασία ταυτοποίησης του ζευγαριού από την Αστυνομία διευκολύνθηκε σημαντικά λόγω προηγούμενης εμπλοκής της 28χρονης γυναίκας με τις αρχές. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Οκτώβριο, δηλαδή πριν από την περίοδο που φέρεται να έδρασε με τον 33χρονο σύντροφό της στα Χανιά, η 28χρονη είχε συλληφθεί για μια διαφορετική περίπτωση κλοπής.

Εκείνη τη φορά, η κλοπή είχε διαπραχθεί σε συνεργασία με μία άλλη γυναίκα, γεγονός που βοήθησε τις αρχές να συνδέσουν την 28χρονη με τη νέα σειρά κλοπών στα Χανιά και να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση και του 33χρονου συνεργού της.

Η ποινική εξέλιξη της υπόθεσης

Μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών ερευνών και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του ζευγαριού. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν διακεκριμένες κλοπές, δεδομένης της συστηματικής τους δράσης και της αξίας των κλοπιμαίων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα στο επόμενο διάστημα. Εκεί θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται, με την υπόθεση να ακολουθεί πλέον την ποινική της διαδικασία στο σύστημα της Δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki