Ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης, ο οποίος είχε ξεχωρίσει για την παρουσία του τόσο στις παλιές επιθεωρήσεις όσο και σε τηλεοπτικές σειρές, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα στα social media, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μοναξιά που βίωσε ο εκλιπών τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως ενημερώθηκε από τις αρχές ότι ο Λεωνίδας Νικολαΐδης εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, ενώ είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να τον αναζητήσει κάποιος.

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Λεωνίδα Νικολαΐδη γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από μια ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του με λόγια που υπογράμμισαν την τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων, και κυρίως καλλιτεχνών.

«Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε. Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, αυτός ο τόσο χαρακτηριστικός τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών, δεν είναι πια κοντά μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Η μοναξιά των τελευταίων ετών

Ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του έθιξε το θέμα της μοναξιάς που βίωσε ο Λεωνίδας Νικολαΐδης. «Και με το φευγιό του ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους», σημείωσε ο ίδιος.

Όπως αποκάλυψε, ενημερώθηκε καθυστερημένα από τις αρχές ότι ο ηθοποιός βρέθηκε στο σπίτι του, αφού είχαν περάσει πολλές ημέρες χωρίς να τον αναζητήσει κανείς. Αυτή η πληροφορία υπογραμμίζει τη μοναχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Λεωνίδας Νικολαΐδης.

Η πορεία του Λεωνίδα Νικολαΐδη

Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης είχε διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, αφήνοντας το δικό του στίγμα. Είχε ξεχωρίσει για την παρουσία του σε παλιές επιθεωρήσεις, όπου το ταλέντο του ήταν εμφανές και αγαπητό στο κοινό.

Εκτός από το θέατρο, ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές σειρές, όπου επίσης είχε κερδίσει τις εντυπώσεις. Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον περιέγραψε ως έναν «τόσο χαρακτηριστικό τύπο» των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του.

Αναμνήσεις και ημερομηνία γέννησης

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε πως ο Λεωνίδας Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1942. Ο θάνατός του επήλθε κάποια μέρα του Νοέμβρη, χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία.

Ο Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του με την ευχή «Καλό ταξίδι Λεωνίδα», θυμίζοντας ότι ο εκλιπών «πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις». Αυτή η φράση σκιαγραφεί έναν άνθρωπο που, παρά τη μοναξιά, αναζητούσε την επικοινωνία και τη συντροφιά μέσα από τις αναμνήσεις του παρελθόντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki