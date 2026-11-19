Ένας 23χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε ισόγεια κατοικία στην περιοχή πλησίον της Οινόης του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026. Οι πυροσβέστες τον βρήκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, στον χώρο όπου είχε εκδηλωθεί. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και ο εντοπισμός

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, σε μία ισόγεια κατοικία στην περιοχή της Οινόης, η οποία υπάγεται στον Δήμο Τανάγρας Βοιωτίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πρόκειται για έναν 23χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρέθηκε εντός του χώρου όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά. Ο νεαρός άνδρας ανασύρθηκε αναίσθητος από το οίκημα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης

Για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επτά πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στον τόπο του συμβάντος με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώθηκαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον έλεγχο της επέκτασής της. Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους ή γειτονικά κτίρια.

Υλικές ζημιές και συνέπειες

Αν και η φωτιά δεν επεκτάθηκε πέρα από το ισόγειο οίκημα, προκάλεσε εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία όπου εκδηλώθηκε. Το σπίτι υπέστη σημαντικές καταστροφές λόγω της πυρκαγιάς.

Ο εντοπισμός του 23χρονου αλλοδαπού χωρίς τις αισθήσεις του αποτελεί το πιο σοβαρό στοιχείο του περιστατικού, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Για τη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση του συμβάντος, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στην συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, καθώς και στην εξέταση του χώρου της πυρκαγιάς, με στόχο να προσδιοριστεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για εμπρησμό. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit