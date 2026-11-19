Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ένας 23χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε αναίσθητος μέσα σε ισόγειο σπίτι στην Οινόη Βοιωτίας, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Τον νεαρό άνδρα βρήκαν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στο οίκημα, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που την προκάλεσαν.

Ο εντοπισμός του νεαρού άνδρα

Οι πυροσβέστες, επιχειρώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην Οινόη Βοιωτίας, προχώρησαν σε έρευνα εντός του φλεγόμενου ισόγειου σπιτιού. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης που εντόπισαν έναν 23χρονο αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αναίσθητου. Ο εντοπισμός του έγινε στον χώρο όπου είχε ξεκινήσει η φωτιά, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. Η παρουσία του εντός του οικήματος την ώρα της πυρκαγιάς αποτελεί κεντρικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά στο ισόγειο σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή πλησίον της Οινόης του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, ξέσπασε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικούς χώρους και να περιοριστούν οι συνέπειες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έσπευσαν στο σημείο συνολικά επτά πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τρία οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονταν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των φλογών και της έρευνας εντός του κτιρίου. Η επιχείρηση ήταν χρονοβόρα, δεδομένης της έντασης της φωτιάς και της κατάστασης του οικήματος.

Οι υλικές ζημιές και η έκταση της φωτιάς

Παρά την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι ήταν εκτεταμένες. Το οίκημα υπέστη σοβαρές φθορές από τις φλόγες, καθιστώντας το πιθανότατα ακατοίκητο. Η έκταση της καταστροφής είναι σημαντική, αντικατοπτρίζοντας την ένταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε.

Ευτυχώς, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους ή σε γειτονικά κτίρια, χάρη στην αποτελεσματική δράση των πυροσβεστών. Ο περιορισμός της πυρκαγιάς εντός του συγκεκριμένου οικήματος απέτρεψε μεγαλύτερες καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Οινόης, διασφαλίζοντας ότι οι επιπτώσεις παρέμειναν εντοπισμένες.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό του αναίσθητου νεαρού, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας έχει αναλάβει την υπόθεση, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Οι έρευνες του κλιμακίου θα επικεντρωθούν στην περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς. Η παρουσία του 23χρονου αλλοδαπού εντός του σπιτιού, σε κατάσταση αναίσθητου, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit