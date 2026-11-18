Συναγερμός στο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά – Οι κινήσεις Μητσοτάκη και το πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ

Η δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εστιάζουν πλέον μόνο στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, αλλά παρακολουθούν στενά τη δυναμική του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.

Αυτή η δυναμική θεωρείται καθοριστική για το αν το κυβερνών κόμμα θα καταφέρει να ξεπεράσει το 30% στις επόμενες εκλογές. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις από την πλευρά του πρωθυπουργού, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η δυναμική του Αντώνη Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις αναλύσεις των δημοσκόπων, ο Αντώνης Σαμαράς καταγράφει μια δυναμική που κινείται μεταξύ 3% και 5%. Από αυτό το ποσοστό, εκτιμάται ότι το 2% θα προέλθει από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το υπόλοιπο θα προσελκυθεί από άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από τις ενέργειές της, δεν αναμένεται να υπερβεί το 31%, γεγονός που την καθιστά αρκετά μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την ανησυχία που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Είναι, ωστόσο, χαρακτηριστικό ότι άλλες μετρήσεις εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse, ένα ποσοστό 14% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψήφιζε ή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Οι δύο στρατηγικές κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να προχωρήσει σε δύο βασικές κινήσεις. Η πρώτη κίνηση αφορά μια ακόμα μεγαλύτερη στροφή προς την Εκκλησία, καθώς και προς τα εθνικά θέματα.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι πολίτες τείνουν να συσπειρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις σε περιόδους κρίσεων. Η ενίσχυση της παρουσίας σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να λειτουργήσει ως παράγοντας συσπείρωσης του εκλογικού σώματος.

Το ταξίδι στην Κύπρο και τα εθνικά θέματα

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο πρωθυπουργός κανόνισε ένα ταξίδι στην Κύπρο. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η «ιστορία του καλωδίου» παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην πρωτοβουλία.

Στην πρόσφατη δημοσκόπηση, στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, αλλά με περιορισμένο ποσοστό 31%. Αυτό το εύρημα ενισχύει την ανάγκη για εντατικότερη ενασχόληση με τα εθνικά θέματα.

Το πρέσινγκ προς το ΠΑΣΟΚ

Η δεύτερη κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να είναι η συνέχιση ενός πιο σκληρού πρέσινγκ προς το ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος αυτής της τακτικής είναι να μεταπείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους ώστε να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει σταθερά ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης μόνο με το ΠΑΣΟΚ, στην περίπτωση που οι πρώτες κάλπες δεν της δώσουν αυτοδυναμία. Αυτή η δήλωση αποτελεί σαφή ένδειξη της επιθυμίας για συνεργασία με το συγκεκριμένο κόμμα.

Οι δηλώσεις για συνεργασία και οι επιδόσεις της ΝΔ σε κρίσιμα θέματα

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν, μάλιστα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει να ζητά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δεσμευτεί προεκλογικά για το τι θα πράξει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Αυτή η απαίτηση δείχνει την προσπάθεια να εξασφαλιστούν σαφείς δεσμεύσεις πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Στην ίδια πρόσφατη δημοσκόφηση, η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει την πρώτη θέση και στις κατηγορίες της ακρίβειας και της διαφθοράς, ωστόσο συγκεντρώνει περιορισμένα ποσοστά. Συγκεκριμένα, 24% στην ακρίβεια και 22% στη διαφθορά, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της εικόνας της κυβέρνησης και σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki