Η ανάγκη για αυτάρκεια των πολιτών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή τονίζεται από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αλλάξει την αντίληψη για την προετοιμασία των νοικοκυριών. Πλέον, η συγκέντρωση βασικών προμηθειών για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης δεν θεωρείται σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια αναγκαία ενέργεια. Αυτή η στροφή έχει οδηγήσει σε ρεκόρ πωλήσεων για συγκεκριμένα είδη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα ραδιόφωνο που φορτίζει με ηλιακή ενέργεια ή χειροκίνητα, το οποίο εξαντλήθηκε σε μία μόλις ημέρα.

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτάρκεια

Με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αυτάρκεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους πολίτες να ετοιμάσουν ένα βασικό κιτ. Αυτό το κιτ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα είδη για επιβίωση τριών ημερών, διάστημα κατά το οποίο τα νοικοκυριά καλούνται να είναι αυτόνομα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός για την αποκατάσταση κρίσιμων υπηρεσιών.

Στα βασικά είδη που συστήνονται περιλαμβάνονται εμφιαλωμένο νερό, σε ποσότητα δύο λίτρων ανά άτομο, τρόφιμα μακράς διάρκειας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, καθώς και φάρμακα. Επιπλέον, το κιτ πρέπει να περιέχει έναν φακό, ένα ραδιόφωνο, ένα φορτισμένο power bank, προσωπικά έγγραφα τοποθετημένα σε αδιάβροχες θήκες και μετρητά.

Το κιτ των 72 ωρών και η αλλαγή στην αντίληψη

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, πολλοί πολίτες έχουν ήδη δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους, συχνά σε υπόγεια, όπου φυλάσσουν είδη πρώτης ανάγκης οργανωμένα ανά κατηγορία. Αυτά περιλαμβάνουν τρόφιμα μακράς διαρκείας όπως κονσέρβες, ζυμαρικά και μπάρες, καθώς και νερό. Παράλληλα, απαραίτητα θεωρούνται και άλλα αντικείμενα όπως φακοί, ραδιόφωνα και κουβέρτες, καλύπτοντας κάθε πιθανή ανάγκη σε περίπτωση μεγάλης κρίσης.

Για χρόνια, όσοι προετοιμάζονταν για το χειρότερο δυνατό σενάριο, είτε αυτό αφορούσε φυσική καταστροφή, είτε πυρηνικό πόλεμο, είτε την απροειδοποίητη προσγείωση ενός μετεωρίτη, θεωρούνταν γραφικοί. Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκέντρωση βασικών προμηθειών για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης έχει πάψει να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αποκτώντας πλέον μια νέα, σοβαρή διάσταση.

Η εταιρία Midland Europe και η εκρηκτική ζήτηση

Στην επαρχιακή πόλη Μανκασάλε του Ρέτζο Εμίλια στην Ιταλία, η οποία αριθμεί περίπου 1.400 κατοίκους, βρίσκεται η έδρα της Midland Europe. Πρόκειται για μια εταιρία με μακρά παρουσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης. Παρότι έχει αμερικανική καταγωγή, η εταιρία πέρασε σε ιταλικά χέρια, συνδέοντας την πορεία της με την οικογένεια Τορετζάνι.

Η Midland Europe ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την εξαγωγή συσκευών επικοινωνίας, όπως πομποδέκτες, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και ραδιόφωνα έκτακτης ανάγκης. Το τελευταίο διάστημα, η εταιρία καταγράφει μια εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον να παρατηρείται από τη Μεγάλη Βρετανία.

Το ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης Midland ER300 Pro

Στο επίκεντρο αυτής της αυξημένης ζήτησης βρίσκεται το ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης Midland ER300 Pro. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει τη δυνατότητα να επαναφορτιστεί τόσο μέσω ηλιακής ενέργειας, όσο και χειροκίνητα, χάρη στον ενσωματωμένο δυναμό που διαθέτει. Πέρα από την κύρια λειτουργία του ως ραδιόφωνο, το Midland ER300 Pro μπορεί να λειτουργήσει και ως φακός, αλλά και ως ηχείο, ενώ διαθέτει σύνδεση Bluetooth.

Η μπαταρία του ραδιοφώνου, η οποία φορτίζει πλήρως μέσω του ενσωματωμένου ηλιακού πάνελ ή με δυναμό, έχει την ικανότητα να φορτίσει ένα κινητό τηλέφωνο δύο φορές. Η τιμή της συσκευής ανέρχεται στα 89 ευρώ. Μόλις μία ημέρα μετά την προτροπή της Ντάουνινγκ Στριτ προς τους Βρετανούς να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα, το μοντέλο ER300 Pro εξαντλήθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική ζήτηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta