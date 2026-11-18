Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας διακριθεί τόσο με την Εθνική Ελπίδων όσο και με την ομάδα της Νυρεμβέργης. Ο νεαρός αμυντικός αναδεικνύεται σε ηγετική φυσιογνωμία, συνεισφέροντας καθοριστικά στην ιστορική πρόκριση της Εθνικής στα τελικά του EURO U21 και ταυτόχρονα πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή σεζόν στη Γερμανία.

Η ιστορική πρόκριση της εθνικής ελπίδων

Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε, έστω και με αγωνία, να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια στα τελικά του EURO U21. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε τελικά αυτό που δικαιούταν, με βάση την πορεία του στα προκριματικά αλλά και την παρουσία του στα μπαράζ απέναντι στην Ισλανδία.

Σε τέτοια κρίσιμα ραντεβού, πέρα από το ταλέντο και την ποιότητα μιας ομάδας, μεγάλη σημασία έχει η προσωπικότητα που εκδηλώνεται στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε ως ο παίκτης που έδειξε έντονα ηγετικά χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός που ξεχωρίζει

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ως αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, βγήκε μπροστά σε κάθε στιγμή που χρειάστηκε. Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο ήταν καθοριστική, με αποτέλεσμα να ξεχωρίσει και να δώσει ισχυρές υποσχέσεις για την επόμενη μέρα στη θέση του στόπερ, αυτή τη φορά για την ομάδα των ανδρών.

Η τελευταία του εμφάνιση με την Ελπίδων δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ο 22χρονος στόπερ είχε ήδη διακριθεί καθ' όλη τη διάρκεια των προκριματικών, δείχνοντας σταθερά την αξία του και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη. Η ανάληψη του περιβραχιόνιου του αρχηγού και ο ρόλος του ως ηγέτη της ομάδας καθ' όλη την πορεία στα προκριματικά του EURO υπογραμμίζουν την ξεχωριστή του θέση.

Εντυπωσιακή πορεία στη Γερμανία με τη Νυρεμβέργη

Παράλληλα με τις επιτυχίες στην Εθνική Ελπίδων, ο Αλέξης Καλογερόπουλος εντυπωσιάζει και στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα της Νυρεμβέργης στη Β' Γερμανίας. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός κατάφερε να μηδενίσει τον χρόνο προσαρμογής του, ενσωματώθηκε άμεσα στην ομάδα και έχει καθιερωθεί ως βασικό και αναντικατάστατο γρανάζι στο κέντρο της άμυνας.

Η Νυρεμβέργη έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, με τον Καλογερόπουλο να συμβάλλει σε αυτή την πορεία. Μετά από έντεκα αγωνιστικές, η ομάδα μετράει μόλις μία ήττα, γεγονός που της επιτρέπει να ονειρεύεται ακόμα και την άνοδο στη Bundesliga. Επιπλέον, ο Καλογερόπουλος είχε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στη Λεβερκούζεν, παρά την ήττα με 2-5.

Από τον Ολυμπιακό στο διεθνές προσκήνιο

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος θεωρείται ένα «hot project» του Ολυμπιακού, ο οποίος ωρίμασε ποδοσφαιρικά στον Βόλο. Στο παρελθόν, είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών, πριν κάνει το βήμα για το εξωτερικό.

Πλέον, η παρουσία του τόσο στην Κ21 της Ελλάδας όσο και στην Νυρεμβέργη επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία και τον καθιστά ένα από τα παιδιά που φωτίζουν το ποδοσφαιρικό μέλλον της ομάδας των ανδρών. Η διπλή του επιτυχία, σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, αναδεικνύει το ταλέντο και την προσωπικότητά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta