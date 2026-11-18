Διαφωνία ως προς την ποινική μεταχείριση της 34χρονης Ρομά, η οποία κατηγορείται για εμπρησμό που οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, προέκυψε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026. Η διαφωνία αυτή εκδηλώθηκε μεταξύ της ανακρίτριας ανηλίκων και του εισαγγελέα, μετά την απολογία της κατηγορούμενης. Ως αποτέλεσμα, η γυναίκα παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Η διαφωνία των δικαστικών λειτουργών

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ανακρίτρια ανηλίκων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της 34χρονης γυναίκας, εξέφρασε την άποψη ότι η κατηγορούμενη θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερη. Η θέση της δικαστικής λειτουργού ήταν πως δεν συντρέχουν λόγοι προφυλάκισης για την εμπλεκόμενη στην υπόθεση της τραγωδίας στο Ζεφύρι.

Από την άλλη πλευρά, ο εισαγγελέας είχε διαφορετική κρίση επί του θέματος. Ο ίδιος έκρινε ότι η 34χρονη Ρομά θα έπρεπε να οδηγηθεί στις φυλακές, δηλαδή να προφυλακιστεί, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών που την βαραίνουν. Η ποινική δίωξη αφορά το κακούργημα του εμπρησμού, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Η απόφαση για την 34χρονη και ο κατ' οίκον περιορισμός

Λόγω της διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, η αρμοδιότητα για την τελική απόφαση σχετικά με την ποινική μεταχείριση της 34χρονης Ρομά μεταφέρεται σε ανώτερο δικαστικό όργανο. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών είναι αυτό που θα κληθεί να επιλύσει τη διαφωνία και να αποφασίσει για την τύχη της κατηγορούμενης.

Το δικαστικό συμβούλιο έχει προθεσμία πέντε ημερών για να εξετάσει τα δεδομένα και να κρίνει ποια από τις δύο κρίσεις, αυτή της ανακρίτριας ή του εισαγγελέα, θα επικρατήσει. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, η 34χρονη κατηγορούμενη θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, όπως προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις διαφωνίας.

Οι ανήλικες κόρες και ο όρος παρακολούθησης

Σε ό,τι αφορά τις δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης γυναίκας, οι δικαστικοί λειτουργοί έλαβαν συγκεκριμένη απόφαση. Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες, αλλά με έναν σημαντικό περιοριστικό όρο που αφορά την παρακολούθησή τους.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικες κόρες θα τεθούν υπό την παρακολούθηση και την εποπτεία ενός επιμελητή ανηλίκων. Αυτός ο όρος κρίθηκε απαραίτητος από τους δικαστικούς λειτουργούς για την προστασία και την ομαλή εξέλιξη των παιδιών, δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει.

Το ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο σύζυγο

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην υπόθεση της 34χρονης γυναίκας, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της. Ο πατέρας της οικογένειας κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα, δηλαδή για το κακούργημα του εμπρησμού με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων ατόμων, στην τραγωδία του Ζεφυρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος δεν κατέστη εφικτό να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί το σχετικό ένταλμα. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki