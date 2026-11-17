Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο διάσημος Καταλανός προπονητής, παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι, επιλέγοντας να απολαύσει την προσωπική του ζωή μακριά από τους πάγκους. Ενώ η αγάπη του για το ποδόσφαιρο ήταν πάντα γνωστή, ο Γκουαρδιόλα έχει πλέον στραφεί και στο μπάσκετ, καθώς βρέθηκε για μια ακόμη φορά σε αγώνα της EuroLeague, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση Ντουμπάι - Ανατολού Εφές, μετά την προηγούμενη παρουσία του στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Η νέα φάση στην προπονητική του πορεία

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει αναλάβει καμία ομάδα, μετά την επίσημη αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή η περίοδος τον βρίσκει σε μια διαφορετική φάση της καριέρας του, μακριά από τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της καθημερινής προπονητικής. Παρόλο που το όνομά του συνδέθηκε με σημαντικές προτάσεις, ο Καταλανός τεχνικός επέλεξε να μην επιστρέψει άμεσα στους πάγκους.

Συγκεκριμένα, ο Γκουαρδιόλα είχε δεχθεί δύο μεγάλες προτάσεις για να εργαστεί ως ομοσπονδιακός τεχνικός, μία από την εθνική ομάδα της Ιταλίας και μία από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ωστόσο, αποφάσισε να απορρίψει και τις δύο προοπτικές, διατηρώντας την ελευθερία του στην αγορά και απολαμβάνοντας τη ζωή μακριά από τις προπονητικές υποχρεώσεις. Αυτή η επιλογή του επιτρέπει να αφιερώνει χρόνο σε άλλες του αγάπες, όπως το μπάσκετ, το οποίο φαίνεται να έχει κερδίσει την προσοχή του.

Το πάθος του για το μπάσκετ και τη Euroleague

Ενώ η έντονη σχέση του Πεπ Γκουαρδιόλα με το ποδόσφαιρο και η «τρέλα» του για το άθλημα ήταν πάντα γνωστή, αυτό που δεν ήταν ευρέως γνωστό ήταν το βάθος της αγάπης του για το μπάσκετ. Πλέον, η παρουσία του σε αγώνες της EuroLeague έχει γίνει ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός, αποδεικνύοντας το αυξημένο του ενδιαφέρον για το άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα.

Μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο Γκουαρδιόλα έχει παρακολουθήσει δύο σημαντικές αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, γεγονός που υπογραμμίζει την αφοσίωσή του ως φίλαθλος. Η επιλογή του να βρίσκεται στις εξέδρες, αντί να αναλάβει κάποιον προπονητικό ρόλο, δείχνει ότι αυτή την περίοδο προτιμά να ζει τον αθλητισμό από μια διαφορετική οπτική γωνία.

Από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» στην «Coca-Cola Arena»

Η πρώτη γνωστή παρουσία του Πεπ Γκουαρδιόλα σε αγώνα της EuroLeague, όπως αναφέρθηκε, ήταν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» της Βαρκελώνης. Εκεί, ο Καταλανός προπονητής παρακολούθησε την αναμέτρηση μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού, ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένταση, που προσέλκυσε την προσοχή του.

Πολύ σύντομα μετά την παρουσία του στην Ισπανία, ο Γκουαρδιόλα ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στις 17 Νοεμβρίου, στις 18:00 τοπική ώρα, βρέθηκε στην «Coca-Cola Arena» στο Ντουμπάι, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με την Ανατολού Εφές. Ο αγώνας αυτός ήταν στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γκουαρδιόλα να είναι ένας εκλεκτός καλεσμένος στις εξέδρες.

Τιμητική διάκριση στο Ντουμπάι

Η παρουσία του Πεπ Γκουαρδιόλα στην «Coca-Cola Arena» δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι άνθρωποι της ομάδας από τη Μέση Ανατολή, της Ντουμπάι BC, θέλησαν να τιμήσουν τον σπουδαίο τεχνικό για την παρουσία του. Πριν την έναρξη του αγώνα, του προσέφεραν ένα ξεχωριστό δώρο.

Συγκεκριμένα, του χάρισαν μια φανέλα της ομάδας, η οποία έφερε τυπωμένο το όνομά του, καθώς και τον αριθμό «4». Αυτή η κίνηση αποτελεί μια αναγνώριση της παγκόσμιας εμβέλειας του Γκουαρδιόλα και του ενδιαφέροντός του για τον αθλητισμό γενικότερα, πέρα από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta