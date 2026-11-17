Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ανακοίνωσε την επίσημη στήριξή της στον Φιλίπ Ντιαλό για την προεδρία της FIFA. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόσυρση της προηγούμενης στήριξης της ΕΠΟ προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο κ. Ντιαλό, ο οποίος είναι πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα διεκδικήσει την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Επίσημη επιστολή στήριξης και η στάση της UEFA

Η ΕΠΟ απέστειλε επίσημη επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας του Φιλίπ Ντιαλό. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη σαφή θέση της ελληνικής ομοσπονδίας έναντι των επικείμενων εκλογών της FIFA. Ο Φιλίπ Ντιαλό χαίρει της απόλυτης στήριξης της UEFA, της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA όσο και στο Συμβούλιο της FIFA εξέφρασαν ομόφωνα την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο του κ. Ντιαλό. Η στήριξη αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, υπογραμμίζοντας το ευρύ φάσμα αποδοχής της υποψηφιότητάς του εντός του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού χώρου.

Απόσυρση εμπιστοσύνης και η θέση της ΕΠΟ

Η απόφαση της ΕΠΟ να στηρίξει τον Φιλίπ Ντιαλό έρχεται ως συνέχεια της απόσυρσης της στήριξής της στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Με αυτή την ενέργεια, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά και ο ίδιος ο Μάκης Γκαγκάτσης, εκφράζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης τους στον αξιωματούχο της FIFA. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει μια διαφοροποίηση στη στάση της ΕΠΟ σε σχέση με την προηγούμενη ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η ΕΠΟ, η οποία φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, επιλέγει να ταχθεί στο πλευρό μιας υποψηφιότητας που έχει την ισχυρή υποστήριξη της UEFA, δείχνοντας μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Αυτή η στάση αντανακλά μια ευρύτερη τάση εντός του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Το προφίλ του Φιλίπ Ντιαλό

Ο Φιλίπ Ντιαλό θεωρείται από πολλούς ως ο κατάλληλος άνθρωπος για να υπηρετήσει τις επιδιώξεις της FIFA. Η καταλληλότητά του βασίζεται στην πολυετή εμπειρία του στον χώρο του γαλλικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η θητεία του ως προέδρου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του έχει προσδώσει σημαντική γνώση και εμπειρία στα διοικητικά θέματα του αθλήματος.

Επιπλέον, ο κ. Ντιαλό έχει διατελέσει σε διοικητικά όργανα τόσο της FIFA όσο και της UEFA. Αυτή η διπλή εμπειρία του σε ανώτατο επίπεδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο, ενισχύει την υποψηφιότητά του και τον καθιστά γνώστη των λειτουργιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες παγκοσμίως.

Οι εκλογές της FIFA στο Ραμπάτ

Η εκλογή του επόμενου προέδρου της FIFA έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Το συνέδριο αυτό θα φιλοξενηθεί στην πόλη Ραμπάτ του Μαρόκου, στις 18 Μαρτίου του επόμενου έτους, δηλαδή το 2027. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί κομβικό σημείο για το μέλλον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης.

Εντός της ημέρας αναμένεται και η επίσημη επικύρωση της υποψηφιότητας του Φιλίπ Ντιαλό. Η επικύρωση αυτή θα αποτελέσει το τελικό βήμα για την επίσημη ένταξή του στην κούρσα για την προεδρία, ανοίγοντας τον δρόμο για την προεκλογική περίοδο που θα οδηγήσει στις κρίσιμες εκλογές του Μαρτίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta