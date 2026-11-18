Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη (18/11), στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί για 13 ημέρες, δηλαδή για δύο εβδομάδες. Σήμερα και αύριο αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 16 μάρτυρες, οι οποίοι είναι επιβάτες και επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Οι καταθέσεις των επιζώντων

Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδοτεί την επανέναρξη της δίκης, με την εξέταση των 16 επιζώντων επιβατών να έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο. Οι καταθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των προηγούμενων μαρτυριών, οι οποίες είχαν λάβει χώρα στην τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, είχαν καταθέσει επιβάτες που βρίσκονταν στο κυλικείο, καθώς και στο δεύτερο και το τρίτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Μεταξύ αυτών, ο Ρομπέρτο Ντρίστι ήταν ο δεύτερος από τους επιζώντες επιβάτες του κυλικείου που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Η χαρτογράφηση των θέσεων από την ΕΔΑΠΟ

Στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο η χαρτογράφηση των θέσεων των επιβατών κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Η χαρτογράφηση αυτή πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΔΑΠΟ, στο κυλικείο του τρένου επέβαιναν 31 άτομα. Από αυτά, μόλις έξι κατάφεραν να επιζήσουν της τραγωδίας. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ επέζησαν αρχικά από την σύγκρουση, έχασαν τη ζωή τους στη συνέχεια, καθώς κάηκαν από την φωτιά που ξέσπασε.

Η πορεία της αποδεικτικής διαδικασίας

Η αποδεικτική διαδικασία για τη σιδηροδρομική τραγωδία ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση, πριν από τη διακοπή στις 4 Νοεμβρίου, είχαν καταθέσει συνολικά 137 μάρτυρες. Η πλειονότητα αυτών των μαρτύρων ήταν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίοι προσκόμισαν τις μαρτυρίες τους στο δικαστήριο.

Επιπλέον, για 37 μάρτυρες καταχωρίστηκε παραίτηση από την κατάθεση. Ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν στην υπόθεση ανέρχεται σε 366. Αφού ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των επιβατών, οι επόμενοι μάρτυρες που αναμένεται να προσέλθουν είναι αστυνομικοί, διασώστες και άλλο προσωπικό που έδρασε στο πεδίο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις και οι κατηγορούμενοι

Η δικαστική διαδικασία είναι πυκνή, καθώς μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων, η οποία έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί άλλες 15 συνεδριάσεις. Αυτό υποδηλώνει την πρόθεση του δικαστηρίου να προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς την εξέταση της υπόθεσης.

Συνολικά, στην υπόθεση έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε 36 πρώην και νυν στελέχη φορέων. Οι φορείς αυτοί σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, την Hellenic Train, τη ΡΑΣ και το υπουργείο Μεταφορών. Η εμπλοκή τους αφορά διάφορες πτυχές της λειτουργίας και ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη

Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Η βασική κατηγορία αφορά την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, η οποία φέρεται να τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο. Οι πράξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας.

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι από αυτές τις πράξεις μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα αυτών των πράξεων, επήλθε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, η βαριά σωματική βλάβη σε περισσότερους ανθρώπους και η σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Οι κατηγορίες αφορούν πράξεις τελεσθείσες και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Με πληροφορίες από: Topontiki