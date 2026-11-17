Οι σχολικές διακοπές για τα Χριστούγεννα του 2026 πλησιάζουν, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να μετρούν αντίστροφα για την καθιερωμένη ανάπαυλα. Τα σχολεία θα κλείσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου 15 ημερών εκτός σχολικών υποχρεώσεων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές

Καθώς τα Χριστούγεννα του 2026 πλησιάζουν, η προσμονή είναι μεγάλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι καθιερωμένες σχολικές διακοπές, που αναμένονται να διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες, προσφέρουν μια ευκαιρία για ξεκούραση και χαλάρωση πριν την επιστροφή στα θρανία.

Η φετινή συγκυρία, με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να πέφτουν Παρασκευή, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία όμορφων τριημέρων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για εκδρομές, εξόδους και στιγμές ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

Τελευταία ημέρα μαθημάτων και έναρξη διακοπών

Η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τη φετινή χρονιά. Από την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, ξεκινά επίσημα η περίοδος των χριστουγεννιάτικων διακοπών για όλες τις σχολικές μονάδες.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν στη διάθεσή τους συνολικά 15 ημέρες διακοπών, κατά τις οποίες θα απέχουν από τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Αυτή η περίοδος είναι αφιερωμένη στην ξεκούραση και στην απόλαυση των εορτών.

Διάρκεια των διακοπών και επίσημες αργίες

Σύμφωνα με τον επίσημο σχολικό προγραμματισμό, οι χριστουγεννιάτικες διακοπές θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου. Το διάστημα αυτό περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες εορτές της περιόδου, όπως τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.

Η εκτεταμένη αυτή περίοδος προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ανανεωθούν και να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τις οικογένειές τους, μακριά από τις απαιτήσεις της καθημερινής σχολικής ρουτίνας.

Επιστροφή στα θρανία το 2027

Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες διδασκαλίας για να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα μόνο για μία ημέρα, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, πριν από το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τις γιορτές, το οποίο είναι στις 9 και 10 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr