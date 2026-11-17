Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην πολιτική σκηνή και σε τμήμα της κοινωνίας μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο υπουργός επανέφερε την άποψη ότι δεν υπήρξαν νεκροί εντός του Πολυτεχνείου, επικαλούμενος το πόρισμα Τσεβά. Η στάση του αυτή έχει προκαλέσει σύγχυση και αμφισβητεί την αιματηρή καταστολή των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και το πόρισμα Τσεβά

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την επιμονή του να υποστηρίζει, με έμμεσο τρόπο, ότι δεν υπήρξε κανένας νεκρός μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Για να τεκμηριώσει την άποψή του, επικαλέστηκε το πόρισμα Τσεβά. Το συγκεκριμένο πόρισμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον».

Όταν ο υπουργός ρωτήθηκε ευθέως για το αν υπήρξαν νεκροί κατά τη διάρκεια των γεγονότων, παρέπεμψε στο εν λόγω πόρισμα. Σημείωσε ότι το πόρισμα Τσεβά αναφέρεται σε νεκρούς που βρέθηκαν πέριξ του Πολυτεχνείου και όχι εντός των εγκαταστάσεων. Αυτή η αναφορά του κ. Γεωργιάδη, ως υπουργού Υγείας, οδήγησε σε σύγχυση και έθεσε υπό αμφισβήτηση την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ένα γεγονός που αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία της χώρας.

Ο ίδιος ο υπουργός απάντησε συγκεκριμένα: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ε. Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες». Η συγκεκριμένη άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη δεν είναι καινούργια. Η σταθερή του στάση, παρά τις προηγούμενες αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί, υποδηλώνει ότι παραμένει αδιάφορος απέναντι στην κριτική που του έχουν ασκήσει στελέχη της αντιπολίτευσης.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας προκάλεσαν οργή όχι μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Τα στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένα ντοκουμέντα, με σκοπό να αποδείξουν ότι το πόρισμα Τσεβά παρουσίασε στρεβλά την αλήθεια αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αμφισβητώντας την ιστορική του ακρίβεια.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Κώστα Λαλιώτη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθώς ήταν ανάμεσα στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Μετά την εισβολή του τανκ στις εγκαταστάσεις, ο κ. Λαλιώτης συνελήφθη και βασανίστηκε από την ΕΣΑ. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Λαλιώτης ανέφερε με έμφαση: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ».

Ο Κώστας Λαλιώτης συμπλήρωσε επίσης, αναφερόμενος στην έκταση της καταστολής: «Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη “Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο”». Επιπλέον, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσω ανακοίνωσής της, επεσήμανε ότι οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη επαναφέρουν τον ισχυρισμό περί μη ύπαρξης νεκρών στο Πολυτεχνείο, ενισχύοντας την αμφισβήτηση των ιστορικών γεγονότων.

Οι αποστάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να διαχειριστεί τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, με τις τοποθετήσεις του, στην πραγματικότητα υπαινίχθηκε ότι η χούντα του Παπαδόπουλου έφυγε για να έρθει η χούντα του Ιωαννίδη, αμφισβητώντας έτσι τον αγώνα των φοιτητών και την αξία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ως συμβόλου.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το Πολυτεχνείο «είναι σύμβολο της Δημοκρατίας και τιμούμε τη θυσία κάθε πολίτη ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκει». Πρόσθεσε επίσης ότι «όλοι αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες συνολικά για τη δημοκρατία μας, για να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα και πλέον να έχουμε την πιο στέρεη δημοκρατία από ποτέ», υπογραμμίζοντας τη σημασία των γεγονότων για το δημοκρατικό πολίτευμα.

Όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν θα υπάρξει κάποια σύσταση προς τον υπουργό, ο οποίος με τις δηλώσεις του αμφισβητεί τον αγώνα του Πολυτεχνείου, απάντησε ότι «έχουμε δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».

Με πληροφορίες από: Topontiki