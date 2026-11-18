Σημαντικές ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ αναμένονται για πάνω από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων το έτος 2027. Για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, ο λογαριασμός που αφορά την κύρια κατοικία τους προβλέπεται να μηδενιστεί. Οι αλλαγές αυτές έρχονται να επηρεάσουν ένα από τα πιο σταθερά φορολογικά βάρη για τους ιδιοκτήτες στη χώρα.

Σημαντικές ελαφρύνσεις για το 2027

Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί έναν από τους πλέον σταθερούς φορολογικούς λογαριασμούς για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα. Ωστόσο, το 2027 προμηνύεται να φέρει σημαντικές ελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Συνολικά, πάνω από δύο εκατομμύρια ιδιοκτήτες αναμένεται να δουν τον φόρο τους μειωμένο, ενώ για ένα μεγάλο μέρος αυτών, ο λογαριασμός της κύριας κατοικίας θα μηδενιστεί πλήρως.

Οι κάτοικοι μικρών οικισμών της περιφέρειας συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους κερδισμένους από τις επερχόμενες αλλαγές, καθώς το μέτρο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ διευρύνεται. Στον κατάλογο των δικαιούχων προστίθενται επίσης οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία και ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Απαλλαγή για κατοίκους μικρών οικισμών

Μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί αφορά περίπου 650.000 ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας. Αυτοί οι ιδιοκτήτες βρίσκονται σε 12.855 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιφέρειας.

Ειδικότερα, από το έτος 2027, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται για την κύρια κατοικία σε οικισμούς που έχουν έως 2.000 κατοίκους. Επιπλέον, το όριο αυτό αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και για συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Η διεύρυνση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των κατοίκων των εν λόγω περιοχών.

Περιορισμοί και εξαιρέσεις στο μέτρο των οικισμών

Παρόλο που οι απαλλαγές είναι σημαντικές, υπάρχουν δύο βασικοί περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, η φορολογητέα αξία της κατοικίας για την οποία ζητείται η απαλλαγή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Δεύτερον, η απαλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ενδεχομένως διαθέτει ο φορολογούμενος.

Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος διαθέτει ένα σπίτι στο χωριό όπου κατοικεί μόνιμα, το οποίο είναι η κύρια κατοικία του, αλλά παράλληλα έχει στην κατοχή του και ένα δεύτερο ακίνητο, θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά ΕΝΦΙΑ για το δεύτερο αυτό ακίνητο. Η απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε επιπλέον ιδιοκτησίες.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός του συγκεκριμένου μέτρου παραμένουν οι οικισμοί της Αττικής. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία περιλαμβάνεται στις περιοχές που δικαιούνται την απαλλαγή.

Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑμεΑ

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο του ΕΝΦΙΑ μπορούν να εξασφαλίσουν και άλλες κατηγορίες οικογενειών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής είναι και οι οικογένειες που έχουν ένα μέλος με αναπηρία τουλάχιστον 80%, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές.

Η απαλλαγή αυτή, ωστόσο, συνοδεύεται από αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Προβλέπεται προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο, καθώς και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας, διευρύνοντας ελαφρώς το όριο.

Εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων, υπάρχει και ένας περιορισμός που αφορά την επιφάνεια των ακινήτων. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχει η οικογένεια πρέπει να βρίσκεται εντός του ορίου των 150 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το κριτήριο εξασφαλίζει ότι η απαλλαγή απευθύνεται σε οικογένειες με συγκεκριμένα μεγέθη ακινήτων.

Τα κριτήρια παραμένουν καθοριστικά

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από τις ανακοινώσεις είναι ποιοι φορολογούμενοι πληρούν πραγματικά τις προϋποθέσεις για τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις. Οι διατάξεις καθορίζουν με σαφήνεια τα όρια και τις προϋποθέσεις, καθιστώντας την κατανόηση αυτών κρίσιμη για τους ιδιοκτήτες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι απαλλαγές αυτές δεν είναι οριζόντιες, δηλαδή δεν ισχύουν για όλους τους ιδιοκτήτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί αφήνουν εκτός του μέτρου φορολογουμένους, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, παρά τις προσπάθειες ελάφρυνσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki