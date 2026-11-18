Ένα εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να σχεδίαζε δολοφονική επίθεση στην Ελλάδα εξαρθρώθηκε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). Το δίκτυο δρούσε με έναν άνδρα από το Ιράν, ο οποίος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του. Πιθανός στόχος της σχεδιαζόμενης ενέργειας ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος ισραηλινής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Ο βασικός συντονιστής και οι διασυνδέσεις του

Ως βασικός συντονιστής της ομάδας φέρεται ο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh) από το Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Μαβανέχ είχε αναλάβει να καθοδηγεί και να δίνει εντολές στα άτομα που είχαν στρατολογηθεί στη Βόρεια Μακεδονία για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο Μαβανέχ φέρεται να είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό των εκτελεστών, οι οποίοι είχαν στρατολογηθεί στη Βόρεια Μακεδονία. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τρία από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια στο Ιράν και σε χώρα του Κόλπου, γεγονός που υποδηλώνει τις διεθνείς διασυνδέσεις του δικτύου.

Ο ρόλος του Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι

Κομβικό ρόλο στη σύνδεση του Ιρανού συντονιστή με τους επίδοξους εκτελεστές φέρεται να είχε ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι. Πρόκειται για έναν άνδρα ιρανικής καταγωγής από την Τουρκία, ο οποίος είναι γνωστός για τη δράση του ως έμπορος ναρκωτικών και καταζητείται από το FBI.

Κατά τις πληροφορίες, αποστολή του Ζιντάστι ήταν η εξεύρεση και στρατολόγηση ατόμων που θα αναλάμβαναν να κάνουν τη δολοφονία. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη σύνδεση του δικτύου με κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών.

Το προφίλ των εκτελεστών και οι συλλήψεις

Οι εκτελεστές που στρατολογήθηκαν στη Βόρεια Μακεδονία περιγράφονται ως άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν και ισχυρή παρουσία στους κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών στη γειτονική χώρα. Αυτό το προφίλ υποδηλώνει την επιλογή ατόμων με εμπειρία σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πέντε άτομα που φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των εκτελεστών, ηλικίας από 29 έως 73 ετών. Τέσσερις εξ αυτών συνελήφθησαν στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ελλάδα. Ένα έκτο άτομο εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρχές.

Η πολύμηνη έρευνα και η διεθνής συνεργασία

Οι ενέργειες και η πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την αποτροπή της επίθεσης στάθηκαν καθοριστικές. Οι αρχικές πληροφορίες για τη δράση του ιρανικού δικτύου διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές τον Μάρτιο του 2026.

Ακολούθησε μια εκτεταμένη έρευνα με τη συμμετοχή της ΕΥΠ, σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών. Από την έρευνα έγινε γνωστό ότι τα μέλη του δικτύου πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους. Το δίκτυο είχε ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα στάδια προετοιμασίας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας γνωστοποίησε ότι «διαπιστώθηκε η αμοιβαία σύνδεση των ατόμων καθώς και η σύνδεσή τους με αλλοδαπούς πολίτες», επισημαίνοντας παράλληλα πως υπήρχαν ενδείξεις ότι σχεδίαζαν «να διαπράξουν τρομοκρατική πράξη εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Με πληροφορίες από: Newsit