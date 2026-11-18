Επί μία ολόκληρη επταετία, οι απόφοιτοι του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) βρίσκονται σε αναμονή για τη θεσμοθέτηση του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου. Το ζήτημα αυτό, παρά τη θετική εισήγηση που είχε δοθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ήδη από το 2019, παραμένει άλυτο, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια και τις καταγγελίες της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ έχει επισημάνει, μέσω ψηφίσματος, ότι η σύσταση του κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου αποτελεί μία εκκρεμότητα που χρονολογείται εδώ και επτά χρόνια. Η αρμόδια Επιτροπή Ένταξης Πτυχιούχων σε Κλάδους Εκπαιδευτικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής είχε εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για το θέμα από το 2019.

Η επταετής εκκρεμότητα και οι διαβεβαιώσεις

Η αναμονή των αποφοίτων για τη θεσμοθέτηση του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου έχει φτάσει τα επτά χρόνια, παρά το γεγονός ότι η θετική εισήγηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υπήρξε από το 2019. Το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ τονίζει ότι η σύσταση του συγκεκριμένου κλάδου αποτελεί μία διαρκή εκκρεμότητα, η οποία έχει επισημανθεί επανειλημμένα.

Παράλληλα, το Τμήμα υποστηρίζει ότι διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας είχαν προβεί σε προφορικές διαβεβαιώσεις προς την πανεπιστημιακή κοινότητα. Σύμφωνα με αυτές τις διαβεβαιώσεις, η σχετική ρύθμιση φερόταν να ήταν έτοιμη προς υπογραφή, ωστόσο η νομοθετική διαδικασία δεν προχώρησε ποτέ, αφήνοντας το ζήτημα σε εκκρεμότητα.

Επίσημη παρέμβαση και απουσία απάντησης

Το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ υπενθυμίζει ότι στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 απέστειλε επίσημο έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας. Με το έγγραφο αυτό, ζητούσε την άμεση επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Τμήμα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αποστολή του επίσημου εγγράφου, δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Η απουσία ανταπόκρισης εντείνει την αγωνία και τη δυσαρέσκεια των πτυχιούχων και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι επαγγελματικές συνέπειες για τους πτυχιούχους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σοβαρές επαγγελματικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κινηματογράφου λόγω της μη θεσμοθέτησης του κλάδου τους. Παρότι ο Κινηματογράφος διδάσκεται ήδη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, η έλλειψη ενός αυτοτελούς εκπαιδευτικού κλάδου έχει άμεσες επιπτώσεις στην απασχόλησή τους.

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Τμήματος, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχολούνται στα Καλλιτεχνικά Σχολεία μόνο ως ωρομίσθιοι. Αυτό σημαίνει ότι υποχρεώνονται να υποβάλλουν κάθε χρόνο νέες αιτήσεις και δικαιολογητικά, χωρίς τη σταθερότητα και την αναγνώριση που θα προσέφερε ένας θεσμοθετημένος κλάδος. Το Τμήμα υπογραμμίζει ότι, ενώ άλλες καλλιτεχνικές ειδικότητες, όπως η Μουσική, τα Εικαστικά και η Θεατρική Αγωγή, διαθέτουν αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς κλάδους, ο Κινηματογράφος εξακολουθεί να μην έχει αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση.

Το Τμήμα Κινηματογράφου και το ενδιαφέρον της σχολικής κοινότητας

Η κατάσταση αυτή αφορά εκατοντάδες πτυχιούχους ενός αυτοτελούς δημόσιου πανεπιστημιακού Τμήματος, το οποίο λειτουργεί επιτυχώς από το 2004. Οι απόφοιτοι αυτοί βρίσκονται σε ένα καθεστώς επαγγελματικής αβεβαιότητας, παρά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα.

Το Τμήμα επικαλείται επίσης το αυξημένο ενδιαφέρον της σχολικής κοινότητας για την κινηματογραφική παιδεία. Περισσότερα από 250 σχολεία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα προγράμματά τους, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για την ύπαρξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis