Αλλαγές στα πρόστιμα της τροχαίας, και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου έχουν διαπιστωθεί υπερβολές, προανήγγειλε προ διημέρου ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης. Οι επικείμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) επεξεργάζονται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναμένεται να είναι εξαιρετικά λελογισμένες.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι οι αλλαγές αυτές να ψηφιστούν εντός του 2026, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια αναπροσαρμογής των κυρώσεων σε σχέση με τη βαρύτητα των παραβάσεων.

Οι εξαγγελίες του υπουργού Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης, προχώρησε προ διημέρου στην ανακοίνωση των επικείμενων αλλαγών που αφορούν τα πρόστιμα της τροχαίας. Η αναγγελία του επικεντρώθηκε σε περιπτώσεις όπου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, έχουν διαπιστωθεί υπερβολές στην επιβολή των προστίμων.

Αυτή η δήλωση του υπουργού έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες για την αναθεώρηση συγκεκριμένων πτυχών του ΚΟΚ, με στόχο την αποκατάσταση μιας πιο δίκαιης αναλογίας μεταξύ παράβασης και ποινής.

Αρχικές αντιδράσεις και η πραγματική διάσταση

Μετά την ανακοίνωση του Γ. Φλωρίδη, κάποιοι έσπευσαν να δηλώσουν δικαιωμένοι, αναφωνώντας «τα λέγαμε εμείς». Ωστόσο, φαίνεται πως η αρχική τους χαρά ενδέχεται να κρατήσει για μικρό χρονικό διάστημα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αλλαγές που βρίσκονται υπό επεξεργασία από το αρμόδιο υπουργείο δεν θα είναι σαρωτικές, αλλά θα έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο και μετρημένο χαρακτήρα, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην επεξεργασία

Η ουσιαστική επεξεργασία των τροποποιήσεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τον τεχνικό και εξειδικευμένο χαρακτήρα των αλλαγών που πρόκειται να δρομολογηθούν.

Οι τροποποιήσεις αυτές περιγράφονται ως «εξαιρετικά λελογισμένες», κάτι που σημαίνει ότι θα βασίζονται σε προσεκτική αξιολόγηση και δεν θα αποτελούν γενικευμένη μείωση προστίμων, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις.

Στόχος οι δυσανάλογες παραβιάσεις

Οι επερχόμενες αλλαγές θα εστιάσουν αποκλειστικά σε παραβιάσεις άρθρων του κώδικα για τις οποίες τα επιβαλλόμενα πρόστιμα κρίνονται μάλλον δυσανάλογα των αδικημάτων. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την πρόθεση να διορθωθούν συγκεκριμένες στρεβλώσεις που έχουν παρατηρηθεί στην εφαρμογή του ΚΟΚ.

Δεν θα υπάρξει δηλαδή μια οριζόντια αναπροσαρμογή, αλλά μια εστιασμένη παρέμβαση σε περιπτώσεις όπου η ποινή δεν αντιστοιχεί επαρκώς στη σοβαρότητα της παράβασης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την ψήφιση των συγκεκριμένων αλλαγών στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέσα στο έτος 2026. Αυτό το χρονοδιάγραμμα παρέχει ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της νομοθετικής διαδικασίας.

Η προθεσμία του 2026 υποδηλώνει ότι οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των προστίμων βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς διαστήματος, φέρνοντας τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις στην καθημερινότητα των οδηγών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis