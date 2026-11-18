Η έλλειψη σιδήρου στον οργανισμό δεν οφείλεται πάντα σε ανεπαρκή διατροφική πρόσληψη ή απώλεια αίματος, όπως συχνά πιστεύεται. Νέα επιστημονική μελέτη αναδεικνύει έναν λιγότερο γνωστό παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάζει τα αποθέματα σιδήρου και την ανταπόκριση στα συμπληρώματα: τη λιποπρωτεΐνη(a), έναν δείκτη που σχετίζεται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η σιδηροπενία: Ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας

Η έλλειψη σιδήρου, γνωστή και ως σιδηροπενία, αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα υγείας που επηρεάζει περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η κατάσταση αυτή συνοδεύεται συχνά από δυσάρεστα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη κόπωση, ευερεθιστότητα και ζάλη.

Επιπλέον, η σιδηροπενία μπορεί να οδηγήσει σε δυσανεξία στην άσκηση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής. Παρότι ο χαμηλός σίδηρος αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η έμμηνος ρύση, καθώς και σε ορισμένες βιολογικές διαφορές που τις καθιστούν πιο ευάλωτες.

Ο ζωτικός ρόλος του σιδήρου στον οργανισμό

Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Συμμετέχει σε πλήθος διεργασιών, από τη σύνθεση του DNA μέχρι την κρίσιμη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, εξασφαλίζοντας την ενέργεια και τη ζωτικότητα των κυττάρων.

Σε αντίθεση με άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ο οργανισμός δεν διαθέτει συγκεκριμένο μηχανισμό αποβολής της περίσσειας σιδήρου. Η ισορροπία του ρυθμίζεται κυρίως μέσω της ποσότητας που απορροφά το σώμα από την τροφή. Για τον λόγο αυτό, η σωστή απορρόφηση σιδήρου είναι καθοριστική για τη διατήρηση υγιών αποθεμάτων, τα οποία αποτυπώνονται στα επίπεδα φερριτίνης.

Ο απρόσμενος παράγοντας: Η λιποπρωτεΐνη(a)

Ενώ πολλοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη σιδήρου, όπως η ανεπαρκής διατροφική πρόσληψη, η απώλεια αίματος και η μειωμένη απορρόφηση, οι ερευνητές συνεχίζουν να διερευνούν κι άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τα επίπεδά του. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα μελέτη έφερε στο προσκήνιο τη λιποπρωτεΐνη(a) ή Lp(a).

Η Lp(a) είναι μια λιποπρωτεΐνη που μεταφέρει χοληστερόλη στο αίμα και αποτελεί έναν δείκτη που συνδέεται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η σύνδεσή της με τον μεταβολισμό του σιδήρου αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας, το οποίο μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση της σιδηροπενίας.

Τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι τα υψηλότερα επίπεδα λιποπρωτεΐνης(a) ενδέχεται να σχετίζονται με χαμηλότερα αποθέματα σιδήρου. Το εύρημα αυτό παρατηρήθηκε σε γυναίκες που είχαν ήδη χαμηλά αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό τους.

Επιπλέον, η έρευνα υπέδειξε ότι τα υψηλότερα επίπεδα Lp(a) μπορεί να συνδέονται και με μειωμένη ανταπόκριση στα συμπληρώματα σιδήρου στις ίδιες γυναίκες. Αυτό υποδηλώνει ότι η Lp(a) μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τα αρχικά αποθέματα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Η δομή της έρευνας

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, οι ερευνητές αξιολόγησαν συνολικά 52 γυναίκες. Οι συμμετέχουσες ήταν ηλικίας από 18 έως 40 ετών και παρουσίαζαν χαμηλά επίπεδα φερριτίνης ορού, η οποία αποτελεί τον βασικό δείκτη των αποθεμάτων σιδήρου στον οργανισμό. Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα 25 έτη.

Οι γυναίκες εντάχθηκαν σε μια διατροφική παρέμβαση διάρκειας οκτώ εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες έλαβαν οδηγίες να λαμβάνουν καθημερινά ένα συμπλήρωμα διατροφής, στο πλαίσιο της διερεύνησης της επίδρασης της λιποπρωτεΐνης(a) στον μεταβολισμό του σιδήρου.

Με πληροφορίες από: Enikos