Η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου, η οποία παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του MEGA και την εκπομπή «MEGA Stories», παραχώρησε συνέντευξη όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη γυναικεία δύναμη και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους διαδρομή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα έμφυλα στερεότυπα και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η ίδια τόνισε την καχυποψία με την οποία συχνά αντιμετωπίζονται οι επιτυχημένες γυναίκες, καθώς και τις προκαταλήψεις γύρω από την εξωτερική τους εμφάνιση.

Η αντίληψη της κοινωνίας για τη γυναικεία δύναμη

Στη συνέντευξή της, η Δώρα Αναγνωστοπούλου εξέτασε πώς έχει μεταβληθεί ο τρόπος που η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη γυναικεία δύναμη με την πάροδο του χρόνου. Όπως ανέφερε, παλιότερα οι κοινωνίες μας αντιλαμβάνονταν τη γυναικεία δύναμη κυρίως όταν αυτή δανειζόταν «αντρικά» χαρακτηριστικά, μια αντίληψη που σταδιακά αλλάζει. Η δημοσιογράφος υπογράμμισε επίσης πως η λάμψη μπορεί να προσφέρει δύναμη και επιρροή, δημιουργώντας παράλληλα πρότυπα για το ευρύ κοινό.

Παρόλο που η κοινωνία δέχεται πολλά ερεθίσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικές αντιλήψεις, η Δώρα Αναγνωστοπούλου εξέφρασε την αμφιβολία της για το αν ο καθοριστικός παράγοντας είναι πλέον το φύλο. «Η κοινωνία δέχεται πολλά τέτοια ερεθίσματα, όμως δεν είμαι σίγουρη ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι πλέον το φύλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα για το φύλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα στερεότυπα ζουν και βασιλεύουν στην επαγγελματική πορεία

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στην επιμονή των στερεοτύπων, επισημαίνοντας ότι «τα στερεότυπα ζουν και βασιλεύουν». Σύμφωνα με την ίδια, οι γυναίκες εξακολουθούν να χρειάζεται να αποδεικνύουν περισσότερα για να αναγνωριστούν επαγγελματικά. Το πρώτο και σημαντικότερο εμπόδιο που καλούνται να ξεπεράσουν είναι η καχυποψία, καθώς όπως είπε, «στην αρχή ελάχιστοι σε δέχονται ως αυτό που είσαι, οι περισσότεροι σε κοιτάζουν σαν αυτό που φαίνεσαι».

Αυτή η αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα έντονη σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την έκθεση, όπου η εξωτερική εμφάνιση συχνά επισκιάζει την ουσία. Η Δώρα Αναγνωστοπούλου αναρωτήθηκε επίσης αν υπάρχει γυναίκα που δεν έχει ακούσει να την αποκαλεί «κοριτσάκι μου» κάποιος που κάθεται πίσω από το γραφείο του, τονίζοντας την υποτιμητική προσέγγιση που συχνά βιώνουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο.

Προκαταλήψεις που πρέπει να καταρριφθούν

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα στερεότυπα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προκαταλήψεις γύρω από τις επιτυχημένες γυναίκες που θεωρεί ότι πρέπει επιτέλους να καταρριφθούν. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι αυτόφωτες και ότι υπάρχει πάντα κάποιος που βοηθά στην εξέλιξή τους. Επίσης, τόνισε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι «ένα όμορφο κεφάλι είναι οπωσδήποτε άδειο», υπογραμμίζοντας την προκατάληψη που συνδέει την εμφάνιση με την ευφυΐα.

Επιπλέον, η Δώρα Αναγνωστοπούλου κατέδειξε τα διπλά μέτρα και σταθμά με τα οποία κρίνονται οι γυναίκες ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Όπως είπε, όταν μια γυναίκα θυμώνει, αποκαλείται «σκύλα» και «σεξουαλικά στερημένη», ενώ όταν σιωπά, θεωρείται «αδύναμη», αποκλειστικά λόγω του φύλου της. Αυτές οι χαρακτηρισμοί αναδεικνύουν την άνιση αντιμετώπιση που υφίστανται οι γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες.

Η διαφορετική απόσταση στην επαγγελματική αναγνώριση

Παρά το γεγονός ότι κάποια ταμπού καταρρίπτονται με την πάροδο του χρόνου και οι βεβαιότητες του είδους δίνουν τη θέση τους στην αποδοχή, η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η πορεία προς την επαγγελματική αναγνώριση παραμένει άνιση. «Άλλη απόσταση διανύει όμως ένας άντρας και άλλη μια γυναίκα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα», δήλωσε, τονίζοντας ότι η ισότητα στην αντιμετώπιση και τις ευκαιρίες δεν έχει επιτευχθεί πλήρως.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου επανέλαβε την ανάγκη για την υπέρβαση αυτών των προκαταλήψεων, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να αναπτύσσονται επαγγελματικά χωρίς τα επιπλέον εμπόδια που θέτουν τα έμφυλα στερεότυπα. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη μάχη για την πλήρη αναγνώριση και ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών στον επαγγελματικό στίβο.

Με πληροφορίες από: Newsit