Η νέα αρχειοθέτηση μήνυσης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μαρίας Ν. Λεπενιώτη, η οποία είναι τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ. και επίτιμη αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η εν λόγω μήνυση, που υποβλήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, τέθηκε στο αρχείο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα.

Ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανέναρξη της έρευνας για την υπόθεση. Η απόφαση αυτή αποτελεί την τέταρτη διαδοχική απορριπτική εισαγγελική διάταξη για το παράνομο λογισμικό Predator, γεγονός που έχει προκαλέσει κριτική στον τρόπο εξέτασης της μήνυσης.

Η μήνυση του στελέχους της ΕΥΠ και το αίτημά του

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ως εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υπέβαλε τη μηνυτήρια αναφορά του τον Σεπτέμβριο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπείας. Παράλληλα, αιτήθηκε την εξέταση του ρόλου τεσσάρων ιδιωτών που έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator.

Ο μηνυτής επικαλέστηκε ότι η παρακολούθησή του, λόγω της ιδιότητάς του, αποκτά ιδιαίτερη διάσταση. Αυτό οφείλεται στην πρόσβαση και την υπηρεσιακή του σχέση με ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες, καθιστώντας την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή.

Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, αποφάσισε να θέσει τη μήνυση στο αρχείο. Η κρίση του βασίστηκε στο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της έρευνας, καθώς η νέα μήνυση δεν περιείχε στοιχεία που να διαφοροποιούν τα δεδομένα της ήδη αρχειοθετημένης υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, δεν έγινε επίκληση ούτε προσκομίστηκε οποιοδήποτε νέο στοιχείο που να μην έχει προηγουμένως αξιολογηθεί από τις εισαγγελικές αρχές. Αυτή η αιτιολογία οδήγησε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης, παρά το αίτημα για διερεύνηση κατασκοπείας.

Η έντονη αντίδραση της Μαρίας Λεπενιώτη

Η Μαρία Ν. Λεπενιώτη, τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ. και επίτιμη αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, αντέδρασε έντονα στην απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως την τέταρτη συνεχόμενη απορριπτική εισαγγελική διάταξη για το παράνομο λογισμικό Predator. Στην ανακοίνωσή της, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκε η νέα μήνυση.

Η κυρία Λεπενιώτη τόνισε ότι η τελευταία αυτή τέταρτη κατά σειρά απορριπτική εισαγγελική διάταξη εκδόθηκε χωρίς να διενεργηθούν προανακριτικές πράξεις. Επισήμανε επίσης ότι ο εισαγγελέας γνώριζε πως τα απόρρητα υπηρεσιακά στοιχεία πρέπει να αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ένα στέλεχος της ΕΥΠ δεν μπορεί να τα προσκομίσει αυτόματα.

Διεθνείς εκκλήσεις για αποτελεσματικές έρευνες

Στο πλαίσιο της κριτικής της, η Μαρία Λεπενιώτη επικαλέστηκε το ψήφισμα 2674 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ψήφισμα αυτό υιοθετήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 και ζητά από τις ελληνικές αρχές να διενεργήσουν αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και ταχείες έρευνες.

Οι έρευνες αυτές αφορούν τις καταγγελίες κατάχρησης του λογισμικού Predator, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση και τη σημασία της διαλεύκανσης της υπόθεσης. Η επίκληση του ψηφίσματος αναδεικνύει την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση των υποκλοπών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Με πληροφορίες από: Topontiki