Ο Ηρακλής σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στη Γερμανία, επικρατώντας της Βούρτζμπουργκ με σκορ 83-73 στο πλαίσιο του FIBA Europe Cup. Η επικράτηση αυτή αποτελεί την πέμπτη για τον «Γηραιό» στη φετινή διοργάνωση, ενισχύοντας σημαντικά τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίθετα, η Βούρτζμπουργκ υπέστη την τρίτη της ήττα σε επτά αγώνες.

Η πορεία προς την επικράτηση

Στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Ηρακλής κατάφερε να βρει άμεσα απαντήσεις στο μαρκάρισμα του Κόλμπεργκ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Με τους Χόρχλερ και Λεκιού να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις στην επίθεση, ο «Γηραιός» διατήρησε την επαφή του με το σκορ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο στο 23-23.

Η ομάδα του Λούκιτς έδειξε χαρακτήρα και συγκέντρωση, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις αρχικές προσπάθειες των γηπεδούχων. Η ισορροπία στο σκορ έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη του αγώνα, με τον Ηρακλή να παραμένει ανταγωνιστικός από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η άμυνα και το προβάδισμα του ημιχρόνου

Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, η άμυνα του Ηρακλή αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, περιορίζοντας τις επιθετικές πρωτοβουλίες της Βούρτζμπουργκ. Η είσοδος των Μέλβιν και Σίλας στην εξίσωση του αγώνα ενίσχυσε περαιτέρω την ομάδα, δίνοντας νέα ώθηση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του αγώνα, δημιουργώντας μια διαφορά επτά πόντων. Το ημίχρονο έκλεισε με τον Ηρακλή να προηγείται με σκορ 43-36, έχοντας αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας της αναμέτρησης.

Κυριαρχία στο δεύτερο μέρος

Ο καλός ρυθμός του Ηρακλή συνεχίστηκε αμείωτος και στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα να διατηρεί την υψηλή της απόδοση. Ο Χόρχλερ συνέχισε να σκοράρει με συνέπεια, ενώ ο Ντιαρά «έφτιαχνε» παιχνίδι, οργανώνοντας αποτελεσματικά τις επιθέσεις του «Γηραιού».

Παράλληλα, ο Φόρεστερ έκανε σημαντική δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ, συμβάλλοντας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Αυτή η συλλογική προσπάθεια οδήγησε στην αύξηση της διαφοράς, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με τον Ηρακλή να προηγείται με 70-53, εδραιώνοντας την κυριαρχία του.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Οι Σύλας, Χόρχλερ, Ντιαρά, Φόρεστερ και Λεκιού αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι παίκτες για την ομάδα του προπονητή Λούκιτς, με την απόδοσή τους να είναι καθοριστική για την επικράτηση. Ο Τζον Σίλας πραγματοποίησε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση, σημειώνοντας 18 πόντους και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Από κοντά σε απόδοση ακολούθησαν οι Λεκιού και Χόρχλερ, οι οποίοι πρόσθεσαν από 16 πόντους ο καθένας στην επίθεση του Ηρακλή. Τη δική τους σημαντική συμβολή είχαν και οι Ντιαρά και Φόρεστερ, οι οποίοι μέτρησαν από 12 πόντους, ολοκληρώνοντας μια πολύ παραγωγική πεντάδα για τον «Γηραιό».

Η διαχείριση του φινάλε

Παρά τις προσπάθειες της Βούρτζμπουργκ να μειώσει τη διαφορά, κυρίως μέσω των Ντιέ και Κόλμπερτ, ο Ηρακλής διατήρησε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος. Οι παίκτες του Λούκιτς διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία το προβάδισμά τους, μη επιτρέποντας στους γηπεδούχους να απειλήσουν ουσιαστικά.

Έτσι, ο Ηρακλής πανηγύρισε μια σημαντική νίκη εκτός έδρας, η οποία τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση για την επόμενη φάση του FIBA Europe Cup. Η εμφάνιση της ομάδας στη Γερμανία άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια της πορείας της στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta