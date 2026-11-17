Μετά την ολοκλήρωση της μεγαλειώδους πορείας για τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια στην Αθήνα. Η αστυνομία κατέφυγε σε ακραία βία, περιλαμβάνοντας ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, ομαδικές προσαγωγές και χρήση χημικών. Τα περιστατικά έντασης δεν περιορίστηκαν στους δρόμους, αλλά επεκτάθηκαν ακόμα και εντός σταθμών του μετρό, προκαλώντας ανησυχία και εγείροντας ερωτήματα.

Περιστατικά βίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Η ένταση εκδηλώθηκε κυρίως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά αστυνομικής βίας. Ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει αρχικά τρεις και στη συνέχεια τέσσερις πάνοπλους αστυνομικούς να ξυλοκοπούν έναν διαδηλωτή. Ο ξυλοδαρμός αυτός φέρεται να έγινε με σκοπό να τον υποχρεώσουν να σταματήσει να αντιστέκεται στην προσαγωγή του, όπως διακρίνεται καθαρά στο οπτικοακουστικό υλικό.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ίδιων επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της πορείας, μια γυναίκα τραυματίστηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο τραυματισμός της προήλθε από ασπίδα αστυνομικού των ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Για την περίπτωσή της, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική περίθαλψη που κρίθηκε απαραίτητη.

Τέσσερις γυναίκες στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Από το σύνολο των επεισοδίων που έλαβαν χώρα, τέσσερις γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Όλες οι τραυματίες έφεραν τραύματα στο κεφάλι, γεγονός που υποδεικνύει τη σφοδρότητα των συγκρούσεων και την ένταση των στιγμών που προηγήθηκαν. Η μεταφορά τους έγινε με διαφορετικά μέσα, καθώς η μία εκ των γυναικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ οι υπόλοιπες τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρα, λόγω της κατάστασής τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από το νοσοκομείο, και οι τέσσερις τραυματίες διατηρούσαν τις αισθήσεις τους κατά τη μεταφορά τους και την εισαγωγή τους. Υποβάλλονταν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των τραυμάτων τους και να τους παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα από το ιατρικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τους.

Προσαγωγές εντός του μετρό Αμπελοκήπων

Η ένταση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στους δρόμους, αλλά επεκτάθηκε και σε κλειστούς χώρους, όπως οι σταθμοί του μετρό. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των επεισοδίων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, η αστυνομία προχώρησε σε έφοδο στον σταθμό του μετρό Αμπελοκήπων. Ο σκοπός της επέμβασης ήταν ο εντοπισμός ατόμων που φέρεται να είχαν συμμετοχή στα προηγηθέντα επεισόδια και στις εντάσεις που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρας.

Κατά την επιχείρηση εντός του σταθμού του μετρό Αμπελοκήπων, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές. Τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα για περαιτέρω εξακρίβωση στοιχείων και διερεύνηση της τυχόν εμπλοκής τους στα περιστατικά βίας που ακολούθησαν την πορεία για το Πολυτεχνείο, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki