Νέα και σημαντικά δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έπειτα από την ολοκλήρωση του τελικού πορίσματος του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε χάσει τη ζωή του πριν από περισσότερους από δύο μήνες, εντός ιατρείου που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, στην περιοχή του Κολωνακίου. Η έκθεση του ΑΠΘ προσδιορίζει με σαφήνεια την κύρια ουσία που συνδέεται άμεσα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που ανοίγει πλέον τον δρόμο για τις επόμενες και καθοριστικές ενέργειες των δικαστικών αρχών. Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, τοποθετήθηκε δημόσια, δηλώνοντας πως, με βάση τα νέα στοιχεία, η απόδοση κατηγοριών είναι πλέον «μονόδρομος».

Τα νέα δεδομένα από το πόρισμα του ΑΠΘ

Το τελικό πόρισμα που εκδόθηκε από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ φέρνει στο φως καθοριστικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την έκθεση, η κύρια ουσία που συνδέεται με τον θάνατο του καλλιτέχνη προσδιορίζεται ως η προποφόλη.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατασταλτική ουσία η οποία χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως έγινε γνωστό, η προποφόλη είναι μια ουσία για την οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίδοτο. Αυτά τα νέα ευρήματα αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και στις αποφάσεις που θα λάβουν οι δικαστικές αρχές.

Στο επίκεντρο της έρευνας οι κατηγορούμενοι γιατροί

Μετά την αποκάλυψη των σημαντικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ΑΠΘ, η έρευνα στρέφεται πλέον με εντατικότερο τρόπο προς τους γιατρούς που έχουν ήδη κατηγορηθεί για την υπόθεση. Οι εμπλεκόμενοι γιατροί αναμένεται να κληθούν από τις αρχές το προσεχές διάστημα, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις.

Σχετικά με τις εξελίξεις, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega. Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην 56χρονη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, και στις κατηγορίες που την αφορούν. Συγκεκριμένα, τόνισε την παράνομη εγκατάσταση ιατρικού μηχανήματος στο ιατρείο της, καθώς και τη διακίνηση σκευασμάτων.

Οι δηλώσεις του Χαράλαμπου Λυκούδη για τις κατηγορίες

Ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης υποστήριξε με έμφαση ότι το πόρισμα του ΑΠΘ επιβεβαιώνει πλήρως τα συμπεράσματα στα οποία είχαν καταλήξει οι τεχνικοί σύμβουλοι που είχε ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο δικηγόρος τόνισε ότι οι κατηγορίες που έχουν ήδη αποδοθεί στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο ενεργειών και όχι μόνο την αιτία θανάτου.

«Μιλάμε για ένα πόρισμα που εγώ δεν το έχω στα χέρια μου, αλλά δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να το αμφισβητήσω», δήλωσε ο κ. Λυκούδης. Και συνέχισε: «Διότι συνάδει με το αποτέλεσμα από τους τεχνικούς μου συμβούλους, από την επιστημονική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπισαν μια κατηγορία και οδηγήθηκαν στη φυλακή πριν ακόμη αποδειχθεί η μέθη, η προποφόλη, η μιδαζολάμη και όλα αυτά. Συνεπώς, ο μηχανισμός θανάτου είναι δεδομένος. Είναι συγκεκριμένος. Φαίνεται από το πόρισμα των δικών μου πραγματογνωμόνων. Αυτή είναι η αιτία του θανάτου. Όμως οι αποδιδόμενες κατηγορίες είναι ευρύτερες και είναι μια σειρά εγκληματικών ενεργειών που αποδόθηκαν στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους».

Ευθύνες της γιατρού και η πορεία της ανακριτικής έρευνας

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης στάθηκε ιδιαίτερα στις σοβαρές ευθύνες που, όπως είπε, προκύπτουν για τη γιατρό Ιωάννα Γάκα. Οι ευθύνες αυτές αφορούν την παράνομη εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού εντός του ιατρείου της, καθώς και τη διενέργεια της πλασμαφαίρεσης, την οποία χαρακτήρισε ως μια ιατρική πράξη που είναι απαγορευμένη.

«Η ευθύνη της γιατρού ξεκινάει και μόνο από την εγκατάσταση παρανόμως ενός ιατρικού μηχανήματος και η διενέργεια μιας ιατρικής πράξης που είναι απαγορευμένη», επανέλαβε ο δικηγόρος. Καταλήγοντας, τόνισε: «Νομίζω ότι πια είναι μονόδρομος η απόδοση των κατηγοριών, αλλά είναι στο έργο του ανακριτή. Θα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και πιστεύω ότι θα βρει και τη διαδρομή και το ποιος έδωσε αυτά τα παράνομα σκευάσματα. Τα παρανόμως, δηλαδή, διακινηθέντα σκευάσματα». Στο πλαίσιο αυτό, ο ανακριτής καλείται να πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα για την προέλευση και τη διαδρομή των εν λόγω σκευασμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki