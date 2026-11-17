Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας από τη Βόρεια Μακεδονία και άλλες δυτικές χώρες, απέτρεψαν ένα σχέδιο δολοφονίας στην Αθήνα. Στόχος του σχεδίου ήταν ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας με ελληνικές ρίζες, στέλεχος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην πρωτεύουσα. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) είχε θέσει τον συγκεκριμένο άνδρα υπό προστασία, καθώς υπήρχαν εκτιμήσεις για ενδεχόμενη επίθεση σε βάρος του.

Ο στόχος και η διεθνής συνεργασία

Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας, ο οποίος εργάζεται ως στέλεχος στην Αθήνα, αποτελούσε στόχο ενδιαφέροντος για τις ιρανικές υπηρεσίες. Η ΕΥΠ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων δυτικών χωρών, κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση. Παρόλα αυτά, η ΕΥΠ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επισήμως τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου που επρόκειτο να δολοφονηθεί.

Η συνεργασία μεταξύ των αρχών ήταν καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την αποτροπή του αιματηρού χτυπήματος σε ελληνικό έδαφος. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας να εξετάζουν τα ευρήματα που έχουν προκύψει.

Ο ιρανικός «εγκέφαλος» και ο βαρόνος των ναρκωτικών

Ως βασικός οργανωτής του σχεδίου κατονομάζεται ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ. Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας, ο Μαβανέχ διατηρεί διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης. Εκτιμάται ότι βρίσκεται στο Ιράν και είχε αναλάβει τον συντονισμό της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην Αθήνα.

Στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης ο συμπατριώτης του, Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως βαρόνος. Ο Ζιντάστι συνδέεται με διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και καταζητείται από το FBI για υπόθεση σχεδιασμού δολοφονίας δύο προσώπων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Το όνομά του έχει συνδεθεί και με επιχειρήσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων.

Η στρατολόγηση ποινικών και οι μετακινήσεις τους

Ο Ζιντάστι ανέλαβε τη στρατολόγηση έξι ατόμων, ηλικίας από 29 έως 73 ετών, τα οποία προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο. Τα άτομα αυτά είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και αποστολή τους ήταν να πραγματοποιήσουν τη δολοφονία του προκαθορισμένου στόχου στην Ελλάδα.

Η επιλογή προσώπων από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών της ΕΥΠ, εξυπηρετούσε συγκεκριμένο σκοπό. Στόχος ήταν η δολοφονία να παρουσιαστεί ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κακοποιών, ώστε να αποκρυφθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις μετακινήσεις τριών από τους εμπλεκομένους, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στο Ιράν και σε άλλη χώρα του Κόλπου. Εκεί πραγματοποίησαν συναντήσεις με τον Μαβανέχ, όπου εκτιμάται ότι έλαβαν οδηγίες για την εκτέλεση της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τον στόχο, την τοποθεσία και τον χρόνο πραγματοποίησής της. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Η σύλληψη στον Έβρο και οι κομβικές αποκαλύψεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε ο 30χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, Μουσλί Σ., επιχειρηματίας με καταγωγή από το Κουμάνοβο. Ο Μουσλί Σ. είχε μπει στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και βρισκόταν υπό παρακολούθηση επί εννέα μήνες.

Στις 27 Οκτωβρίου, στις 17:50, ο 30χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων Έβρου, την ώρα που επιχειρούσε να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Οδηγούσε ένα μαύρο αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας Βόρειας Μακεδονίας.

Στις 12 Νοεμβρίου, ο Μουσλί Σ. εκδόθηκε στη γειτονική χώρα. Εκεί, φέρεται να συνεργάστηκε με τις αρχές και να προχώρησε σε αποκαλύψεις για την υπόθεση. Οι πληροφορίες που φέρεται να έδωσε μετά τη σύλληψή του αποδείχθηκαν κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οδήγησαν στον εντοπισμό του στόχου και σε τέσσερις επιπλέον συλλήψεις.

Κατασχέσεις και ο ρόλος της Βόρειας Μακεδονίας

Μετά την κατάθεση του Μουσλί Σ. στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Με αυτόν τον τρόπο, αποτράπηκε ένα αιματηρό χτύπημα εντός της ελληνικής επικράτειας, πριν οι εμπλεκόμενοι προλάβουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Κατά τις έρευνες των αρχών κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, σκίτσα στα οποία είχαν σημειωθεί συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς και κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της επίθεσης, αλλά και για τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή της Βόρειας Μακεδονίας ως σημείου που θα μπορούσε να διευκολύνει τις κινήσεις των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γεωγραφική θέση της γειτονικής χώρας θα τους επέτρεπε να μεταφέρουν ευκολότερα τον οπλισμό, ενώ θα διευκόλυνε και τη γρήγορη διαφυγή τους μετά την εκτέλεση του σχεδίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis