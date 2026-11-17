Ο Γουέιν Ρούνεϊ, ένας από τους σημαντικότερους Άγγλους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα, προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις σχετικά με την ψυχολογική του κατάσταση κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο πρώην επιθετικός, ο οποίος μεγαλούργησε στο Ολντ Τράφορντ από το 2004 έως το 2017, αποκάλυψε στο podcast «Life At The Midpoint with Gabby Logan» ότι βίωσε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία.

Οι αποκαλύψεις για τις προσωπικές μάχες

Ο Γουέιν Ρούνεϊ περιέγραψε τις εσωτερικές του μάχες, δηλώνοντας ότι κοιτάζοντας πίσω, μπορεί να πει πως ήταν εγωιστής. Ωστόσο, τόνισε ότι περνούσε κάτι το οποίο δυσκολευόταν πραγματικά να διαχειριστεί. Ένα από τα κύρια του μέλημα ήταν να μην τον βλέπει ο μεγαλύτερος γιος του, Κάι, σε αυτή την κατάσταση, γεγονός που τον οδήγησε να κλείνεται στον εαυτό του.

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκεφτόμουν ακόμη και την αυτοκτονία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι απλώς δεν ήθελε να βρίσκεται κοντά σε κανέναν, ούτε να βλέπει ανθρώπους στον δρόμο, ούτε να μπαίνει σε καταστήματα. Ενώ ένιωθε πάντα άνετα μέσα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, οτιδήποτε άλλο του προκαλούσε μεγάλη δυσκολία.

Η αντιμετώπιση μέσω του αλκοόλ

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στον τρόπο που προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάστασή του. Όταν έπινε, κλειδωνόταν στο σπίτι του για δύο ημέρες και απλώς έπινε. Αυτό, όπως αποκάλυψε, συνέβαινε πιθανότατα στην καλύτερη περίοδο της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Παρόλο που γνώριζε σε τι κατάσταση βρισκόταν, ήταν δύσκολο να παραδεχτεί πραγματικά ότι είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ένιωθε ότι, όπως είπε, «γίνεσαι λιγότερο άντρας όταν κάνεις κάτι τέτοιο», αναδεικνύοντας το στίγμα που ένιωθε ότι συνόδευε την παραδοχή των ψυχολογικών του προβλημάτων.

Η κορυφαία περίοδος και η προσωπική δυσκολία

Ο Ρούνεϊ τόνισε την αντίφαση μεταξύ της επαγγελματικής του επιτυχίας και της προσωπικής του δυσφορίας. Μιλώντας με έναν ψυχοθεραπευτή, προσπαθούσε να καταλάβει τι του συνέβαινε. Κοιτάζοντας πίσω, βρισκόταν πιθανότατα στην κορυφαία περίοδο της καριέρας του, είχε μόλις αποκτήσει έναν μικρό γιο και είχε μόλις παντρευτεί.

Θα έπρεπε να ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής του, αλλά δεν ήταν. Αντιθέτως, περιέγραψε αυτή την περίοδο ως «πιθανότατα η χειρότερη περίοδος», εξαιτίας των εγωιστικών συμπεριφορών που υιοθετούσε.

Η βοήθεια από την οικογένεια και τους ειδικούς

Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του έπαιξε η σύζυγός του, Κολίν. Ο Γουέιν Ρούνεϊ δήλωσε ότι η Κολίν τον βοήθησε πάρα πολύ, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε φύγει από κοντά του, τόσο άσχημη ήταν η κατάσταση. Ωστόσο, εκείνη έμεινε στο πλευρό του και τον βοήθησε να την ξεπεράσει.

Εκτός από την υποστήριξη της συζύγου του, ο Ρούνεϊ αναζήτησε και επαγγελματική βοήθεια, μιλώντας με έναν ψυχοθεραπευτή. Η προσπάθεια αυτή τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις καταστάσεις που βίωνε και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που τον ταλαιπωρούσαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta