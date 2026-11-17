Η Εθνική Γυναικών γνώρισε την ήττα από την Ολλανδία με 68-58 στο «Ιβανώφειο», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Eurobasket 2027. Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για την ελληνική ομάδα στα προκριματικά της διοργάνωσης, με την Ολλανδία να επικρατεί και να εξασφαλίζει τη νίκη.

Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την αρχική τους δυναμική, παρουσιάζοντας ένα κακό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Τα πολλά λάθη, που έφτασαν συνολικά τα 18, σε συνδυασμό με την αστοχία, αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι στο «Ιβανώφειο» και η εξέλιξη του σκορ

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Ιβανώφειο» για την 3η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Eurobasket 2027. Η Εθνική Γυναικών ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και καταφέρνοντας να προηγηθεί με διψήφια διαφορά στο σκορ.

Συγκεκριμένα, το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε την ελληνική ομάδα μπροστά με 26-11, δείχνοντας ότι μπορεί να ελέγξει την αναμέτρηση. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών, καθώς η Ολλανδία αντέδρασε δυναμικά.

Η αντίδραση της Ολλανδίας και η ανατροπή

Το δεύτερο δεκάλεπτο εξελίχθηκε διαφορετικά, με την Ολλανδία να βγάζει αντίδραση και να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να κλείσουν τη δεύτερη περίοδο με επιμέρους σκορ 25-11, φέρνοντας το ματς στα ίσα λίγο πριν την ανάπαυλα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 37-36 στο 20ο λεπτό.

Μετά την ανάπαυλα, οι Ολλανδές μπήκαν καλύτερα στον αγώνα, πραγματοποιώντας ένα σερί 8-1. Αυτό τους έδωσε ένα προβάδισμα έξι πόντων (38-44) στο 25ο λεπτό. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ολλανδία να διατηρεί σταθερά το προβάδισμά της, κλείνοντας την περίοδο στο 46-51.

Τα λάθη και η αστοχία καθόρισαν το αποτέλεσμα

Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τις «πορτοκαλί» να διευρύνουν περαιτέρω το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 46-58 στο 32ο λεπτό και βάζοντας «πλώρη» για τη νίκη. Τα κορίτσια της προπονήτριας Καλτσίδου κλήθηκαν να βρουν αντίδραση και να μειώσουν τη διαφορά, κάτι που δεν κατέστη εφικτό.

Τα λάθη στο μπροστινό μέρος του παρκέ δεν σταμάτησαν, με αποτέλεσμα η Ολλανδία να μεγαλώνει συνεχώς τη διαφορά, φτάνοντας στο 50-65 στο 36ο λεπτό. Η ελληνική ομάδα πλήρωσε για ακόμη μία φορά τα πολλά λάθη της, τα οποία έφτασαν συνολικά τα 18, καθώς και την αστοχία της σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Οι διακριθείσες παίκτριες

Από την πλευρά της Ελλάδας, ξεχώρισε η Σπανού, η οποία σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση. Αντίθετα, η Λούκα έμεινε στους 0 πόντους και είχε 2 λάθη, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Για την Ολλανδία, πρώτη σκόρερ του αγώνα και MVP αναδείχθηκε η Κορνέλιους, η οποία συνέλεξε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αξιόλογη συμπαραστάτρια ήταν και η Τρέφερς με 16 πόντους, συμβάλλοντας σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας της.

Η σημασία των λαθών

Η Ολλανδία παρουσίασε ένα καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη πλήρως τα λάθη της Ελλάδας. Το στατιστικό των 18 λαθών της Εθνικής μας ήταν το πιο χαρακτηριστικό του αγώνα και αναδείχθηκε ως ο καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της αναμέτρησης.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η Ολλανδία είχε «καθαρίσει» το ματς. Η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο τέλος, κλείνοντας τον αγώνα στο -10, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 58-68.

Με πληροφορίες από: Gazzetta