Μια υπόθεση ακραίας ενδοοικογενειακής βίας έχει προκαλέσει σοκ στο Χαλάνδρι, μετά την επίθεση που δέχθηκε μια 49χρονη γυναίκα από τον 54χρονο αδελφό της, τον Ιανουάριο του 2026. Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 27 Ιανουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να υποστεί τόσο σοβαρά τραύματα στα μάτια, ώστε να χάσει οριστικά την όρασή της. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι μαρτυρίες τόσο του θύματος όσο και του κατηγορούμενου, καθώς και των γειτόνων, φέρνουν στο φως τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Ο εφιάλτης της 49χρονης στο Χαλάνδρι

Η επίθεση έλαβε χώρα στο σπίτι όπου τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους. Η 49χρονη περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, εξηγώντας ότι ο αδελφός της βρισκόταν σε κατάσταση έντονου θρησκευτικού παραληρήματος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, την καταδίωκε από δωμάτιο σε δωμάτιο, δημιουργώντας ένα κλίμα τρόμου μέσα στην ίδια τους την κατοικία.

Η γυναίκα προσπάθησε να αποφύγει τον αδελφό της, καταφεύγοντας τελικά στη βεράντα του σπιτιού. Εκεί, όπως ανέφερε, ο 54χρονος απαιτούσε να επαναλαμβάνει συγκεκριμένες θρησκευτικές φράσεις. Η 49χρονη, φοβούμενη για τη ζωή της, προσπαθούσε να συμμορφωθεί με όσα της ζητούσε ο αδελφός της, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τον κατευνάσει.

Η επίθεση που την άφησε τυφλή

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν καθοριστικές για την υγεία της 49χρονης. Όπως περιέγραψε, ο αδελφός της την έριξε στο έδαφος και άσκησε για αρκετή ώρα μεγάλη πίεση στα μάτια της με τα χέρια του. Η ίδια παρομοίασε την πράξη με κάποια μορφή θυσίας, υπογραμμίζοντας την ακραία φύση της επίθεσης. Το αποτέλεσμα αυτής της βίαιης πράξης ήταν η οριστική απώλεια της όρασής της, καθώς σήμερα είναι ολοκληρωτικά τυφλή.

Η 49χρονη υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν εντελώς απρόκλητη και ότι όλα ξεκίνησαν ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη μητέρα τους. Η σοβαρότητα των τραυμάτων της ήταν τέτοια που, παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την όρασή της, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Η παρέμβαση των γειτόνων και η κινητοποίηση

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση των γειτόνων, οι οποίοι άκουσαν τις φωνές της 49χρονης και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η άμεση ανταπόκρισή τους ήταν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο.

Μια συγκλονιστική μαρτυρία προέρχεται από γείτονα, ο οποίος έσπευσε να δει τι συνέβαινε όταν άκουσε τις φωνές. Όπως περιέγραψε, αντίκρισε αίματα στα κάγκελα του μπαλκονιού, σημάδια της βίαιης επίθεσης. Επιπλέον, άκουσε τον 54χρονο να φωνάζει ότι θα «σώσει» την αδελφή του από το κακό, αναφερόμενος συγκεκριμένα στα μάτια και στην ψυχή της, γεγονός που υποδηλώνει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δράστης.

Το ιστορικό του 54χρονου και οι δηλώσεις του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, καθώς ο 54χρονος είχε επισκεφθεί νοσοκομείο στις 26 Ιανουαρίου, μόλις μία ημέρα πριν από το περιστατικό. Εκεί, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι δεν έλαβε ποτέ τα φάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί, μια δήλωση που εγείρει ερωτήματα.

Μιλώντας για το περιστατικό, ο 54χρονος εξέφρασε τη στενοχώρια του για την κατάσταση της αδελφής του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τι τον οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επηρεάστηκε από όσα διάβαζε το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να εξηγήσει την ανεξήγητη, όπως την περιέγραψε, συμπεριφορά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta