Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος, λίγο πριν από την έναρξη της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε διμοιρία των ΥΑΤ, χρησιμοποιώντας πέτρες, μάρμαρα και γκαζάκι που εξερράγη. Τα σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στην οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου, προκαλώντας την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οργανωμένη επίθεση πριν την πορεία

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, στην πλατεία Κλαυθμώνος, λίγο πριν από την προγραμματισμένη πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η ένταση επικεντρώθηκε στην οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου, όπου εκτυλίχθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων και των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστα άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος και εξαπέλυσαν οργανωμένη επίθεση κατά διμοιρίας των ΜΑΤ. Η επίθεση αυτή έλαβε χώρα πριν την έναρξη της κύριας πορείας, δημιουργώντας ένα κλίμα αναταραχής στο κέντρο της πόλης και διαταράσσοντας την προετοιμασία για τις εκδηλώσεις της επετείου.

Τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι δράστες χρησιμοποίησαν διάφορα αντικείμενα για να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, εκτοξεύτηκαν πέτρες και κομμάτια μαρμάρου προς τη διμοιρία των ΜΑΤ, εντείνοντας την κατάσταση και θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν καδρόνια, τα οποία είχαν υποστεί ειδική διαμόρφωση, με αιχμηρή απόληξη, υποδεικνύοντας μια προετοιμασία για την επίθεση. Ένα γκαζάκι εκτοξεύτηκε επίσης, το οποίο εξερράγη κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, προσθέτοντας στην επικινδυνότητα του περιστατικού και στην ένταση των στιγμών.

Σύλληψη και κατασχέσεις υλικών

Ως αποτέλεσμα των επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα. Ο συλληφθείς, γεννημένος το 1975, φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην επίθεση κατά των αστυνομικών στην πλατεία Κλαυθμώνος, και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

Κατά την επιχείρηση στο σημείο των συγκρούσεων, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν τρία καδρόνια. Αυτά τα καδρόνια είχαν ειδική διαμόρφωση, καθώς έφεραν αιχμηρή απόληξη, επιβεβαιώνοντας τη φύση των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το γκαζάκι που εξερράγη κατά την επίθεση, ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων για την υπόθεση.

Το χρονικό της έντασης στην Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου

Η ένταση ξεκίνησε όταν άγνωστα άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της πορείας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η οργανωμένη επίθεση αιφνιδίασε τις παρούσες αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου, όπου και εκδηλώθηκαν τα σοβαρότερα περιστατικά.

Τα επεισόδια αυτά έλαβαν χώρα σε μια κεντρική περιοχή της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία και διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για την επέτειο. Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων της τάξης οδήγησε στην αντιμετώπιση της κατάστασης και στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta