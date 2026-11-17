Μια όχι ευρέως γνωστή ιστορία σχετικά με την εξέγερση των φοιτητών στο Λονδίνο, η οποία προηγήθηκε χρονικά της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μοιράστηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. Η αφήγηση του κ. Φαραντούρη φέρνει στο φως την πρώτη διεθνή πράξη αντίστασης ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών, που εκδηλώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά το πραξικόπημα του 1967, αναδεικνύοντας μια σημαντική πτυχή του αντιδικτατορικού αγώνα.

Η πρώτη πράξη αντίστασης στο Λονδίνο

Όπως εξήγησε ο ευρωβουλευτής, η συγκεκριμένη πράξη αντίστασης έλαβε χώρα στις 28 Απριλίου του 1967, μόλις μία εβδομάδα μετά την επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Στο Λονδίνο, μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από το φημισμένο London School of Economics, ανέλαβε μια τολμηρή και αιφνιδιαστική δράση.

Οι φοιτητές αυτοί πραγματοποίησαν κατάληψη στην ελληνική πρεσβεία της βρετανικής πρωτεύουσας. Ο βασικός τους σκοπός ήταν να καταγγείλουν με αυτό τον τρόπο, και με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα, το στρατιωτικό καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών στη διεθνή κοινότητα. Η κίνησή τους αυτή θεωρείται η πρώτη διεθνής πράξη αντίστασης κατά της δικτατορίας.

Η αποκάλυψη του ευρωβουλευτή

Ο Νικόλας Φαραντούρης επέλεξε να μοιραστεί αυτή την ιστορία ανήμερα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθώς βρισκόταν σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λονδίνο. Την παραμονή της επετείου, βρήκε την ευκαιρία να συζητήσει με νέους και νέες που σπουδάζουν και εργάζονται στην πόλη, ανασύροντας από τη λήθη αυτή τη λιγότερο γνωστή πτυχή του αντιδικτατορικού κινήματος, το οποίο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από όσο είναι ευρέως γνωστό.

Ο ίδιος τόνισε ότι ελάχιστοι γνωρίζουν πως στις 28 Απριλίου του 1967, μόλις επτά ημέρες μετά το πραξικόπημα, πραγματοποιήθηκε αυτή η πρώτη διεθνής πράξη αντίστασης στην Χούντα των Συνταγματαρχών, εδώ, στην καρδιά του Λονδίνου. Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει την άμεση και αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής φοιτητικής κοινότητας του εξωτερικού.

Ο αντίκτυπος της κατάληψης και η λογοκρισία

Η αιφνιδιαστική κατάληψη της ελληνικής πρεσβείας από τους φοιτητές είχε άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στον τότε βρετανικό Τύπο. Το θέμα έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες, προσελκύοντας την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης στα γεγονότα που εκτυλίσσονταν στην Ελλάδα και στην επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος. Η δράση των φοιτητών πέτυχε τον σκοπό της να καταγγείλει τη Χούντα σε ένα ευρύ κοινό.

Ωστόσο, στην Ελλάδα, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Η αυστηρή λογοκρισία που είχε επιβάλει η Χούντα των Συνταγματαρχών φρόντισε να «θάψει» το θέμα. Έτσι, η είδηση αυτής της πρώτης διεθνούς πράξης αντίστασης στο Λονδίνο δεν έφτασε ποτέ στο ελληνικό κοινό, παραμένοντας άγνωστη για πολλά χρόνια στην πατρίδα, λόγω της συστηματικής προσπάθειας του καθεστώτος να αποκρύψει κάθε μορφή αντίδρασης.

Μηνύματα μνήμης και αγώνα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ολοκληρώνοντας την αναφορά του, υπογράμμισε τη σημασία της μνήμης των γεγονότων και της αναγνώρισης όλων των αγωνιστών. «Σήμερα τιμούμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ταυτόχρονα όμως δεν ξεχνάμε αυτούς που πρώτοι αντιστάθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη να αναγνωριστούν όλοι όσοι συνέβαλαν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, ανεξάρτητα από το πότε και πού έδρασαν.

Στο μήνυμά του, ο κ. Φαραντούρης επεσήμανε ότι οι αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την παιδεία απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση, αποφασιστικότητα και επιμονή. «Οι αγώνες για δημοκρατία, για ελευθερία και παιδεία χρειάζονται μνήμη και αντανακλαστικά, αποφασιστικότητα και επιμονή», κατέληξε, στέλνοντας ένα διαχρονικό μήνυμα για τη διαρκή αξία αυτών των ιδανικών και την ανάγκη να παραμένουμε σε εγρήγορση.

Με πληροφορίες από: Topontiki