Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της Αραμάτα, μιας 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, της οποίας η σορός βρέθηκε δεμένη μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Οι αρχές, σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός 20χρονου Γουινέζου, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος και παραμένει άφαντος, έχοντας διαφύγει από τη χώρα.

Ο βασικός ύποπτος και η διαφυγή του

Ο 20χρονος από τη Γουινέα έχει χαρακτηριστεί ως ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 24χρονης Αραμάτα. Οι αρχές τον αναζητούν πλέον στη Γαλλία, όπου φέρεται να προσπάθησε να κρυφτεί μετά το συμβάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της Αραμάτα μέσα σε μια βαλίτσα, την οποία άφησε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι όπου διέμενε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αμέσως μετά την πράξη αυτή, ο ύποπτος φέρεται να επιβιβάστηκε στο πρώτο αεροπλάνο και να εξαφανίστηκε. Η 24χρονη κοπέλα είχε αναπτύξει τον δικό της κύκλο στην Ελλάδα, ενώ οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο διαμέρισμα του Γουινέζου, το οποίο περιγράφεται ως «κοινόβιο», καθώς διέμενε εκεί με άλλους τρεις άνδρες από την Αφρική.

Το «κοινόβιο» διαμέρισμα στο μικροσκόπιο

Το διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου διέμενε ο 20χρονος ύποπτος μαζί με άλλους τρεις άνδρες, έχει μπει στο στόχαστρο των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την 24χρονη Αραμάτα και τον 20χρονο να εισέρχονται αγκαλιά στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την πεποίθηση των αρχών ότι το διαμέρισμα αποτελεί κεντρικό σημείο στην υπόθεση.

Γείτονες και ένοικοι της πολυκατοικίας, όπου βρισκόταν το «κοινόβιο» διαμέρισμα, έχουν δώσει μαρτυρίες για τους ενοίκους και τις κινήσεις τους τις ώρες πριν βρεθεί η σορός της Αραμάτα. Οι μαρτυρίες αυτές προσθέτουν σημαντικά στοιχεία στην προσπάθεια των αρχών να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων.

Η σχέση της Αραμάτα και η μαρτυρία του αρραβωνιαστικού

Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με την 24χρονη Αραμάτα, μόλις μία ημέρα πριν την εξαφάνισή της, ήταν ο άνδρας που δήλωνε αρραβωνιαστικός της. Ο ίδιος είχε ζητήσει άδεια από την οικογένειά της για να την παντρευτεί. Ωστόσο, φαίνεται πως η 24χρονη είχε σχέση και με τον 20χρονο βασικό κατηγορούμενο, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Ο αρραβωνιαστικός της Αραμάτα εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει την αλήθεια, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω γιατί μου είπε ψέματα. Ίσως δεν ήθελε να ξέρω ότι είναι σε άλλο σημείο, ενώ μου είπε ότι είναι στο Σύνταγμα. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Γιατί την σκότωσε, τι σχέση είχανε μεταξύ τους, τι του έκανε η Αραμάτα για να την σκοτώσει. Ήταν πολύ χαρούμενη που ήταν εδώ, που δούλευε εδώ, γιατί ήταν πρώτη φορά στην ζωή της που είδε τόσα λεφτά».

Οι περίεργες μυρωδιές και η καθαριότητα

Ένοικος της πολυκατοικίας όπου διέμενε ο φερόμενος δολοφόνος της 24χρονης, περιέγραψε τις περίεργες συνθήκες που επικρατούσαν τις ημέρες πριν τον εντοπισμό της σορού. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το Σάββατο (7/11). Είχε βάλει μουσική, τίναζε, τίναζε, έκανε καθαριότητα. Προφανώς είχε βάλει και την κοπέλα… Μου ερχόταν μια μυρωδιά. Ε, λέω κάποια γάτα θα έχει ψοφήσει από το ακάλυπτο. Δεν έδωσα σημασία».

Η ίδια μαρτυρία συνεχίζει, περιγράφοντας την επόμενη ημέρα: «Την Κυριακή που σηκώθηκα, έκανε καθαριότητα… Και λέω ααα είναι και νοικοκύρης, λέω, κάνει και δουλειές. Μου έρχεται πάλι μια μυρωδιά. Ε, λέω θα πετάξανε τη γατούλα από τον ακάλυπτο. Εγώ είχα κολλήσει ότι ήτανε γάτα». Η έντονη δυσοσμία και οι συνεχείς εργασίες καθαριότητας στο διαμέρισμα του υπόπτου αποτελούν πλέον αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit